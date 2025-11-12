A- A+

CINEMA Adele deve estrear como atriz em "Cry to Heaven", novo filme de Tom Ford O longa-metragem também traz nomes como Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e Colin Firth no elenco

Adele pode estrear como atriz. Segundo a Variety, a cantora britânica deve estrelar “Cry to Heaven”, novo filme do diretor Tom Ford (“Animais Noturnos”).

O longa-metragem será uma adaptação do romance homônimo de Anne Rice, publicado em 1982. Ambientada na Itália do século 18, a trama acompanha dois homens cujas vidas se entrelaçam inesperadamente: um nobre veneziano e um cantor de ópera castrado.

Além de Adele, também estarão no elenco Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannenmann e Lux Pascal.



Atualmente em fase de pré-produção, o filme começa a ser filmado em janeiro de 2026, com previsão de lançamento para o mesmo ano. Ford, que é também uma magnata do ramo da moda, está financiando o projeto com recursos próprios.



