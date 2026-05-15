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ARTISTA Adélia Prado é internada com infecção sistêmica quatro meses após sofrer acidente em casa Submetida a cirurgias em janeiro devido a fraturas provocadas por uma queda, escritora tem 'melhora progressiva' no estado de saúde, segundo hospital

A poetisa Adélia Prado, de 90 anos, voltou a ser internada no Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, em Minas Gerais, cidade onde mora, quatro meses após sofrer um acidente em casa.

No fim de janeiro, ela precisou passar por duas cirurgias ortopédicas devido a uma queda que provocou fraturas no fêmur, no cotovelo e no punho. Agora, a escritora trata uma infecção sistêmica, segundo nota encaminhada ao GLOBO pelo hospital.

"A escritora Adélia Prado segue em boa evolução clínica no tratamento de uma infecção sistêmica. Apresenta melhora progressiva do estado geral, já com nutrição adequada, boa tolerância à fisioterapia e evolução favorável tanto do ponto de vista respiratório quanto motor. Mantém progressão satisfatória no desmame do suporte, com perspectiva de alta hospitalar na próxima semana", detalha o comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira (15).





Um dos maiores nomes da poesia lusófona

Uma das maiores poetisas da lusofonia, Adélia Prado completou 90 anos no dia 13 de dezembro de 2025. Nascida em Divinópolis, ela foi professora por 24 anos antes de se dedicar integralmente à literatura. Em 2024, venceu o Prêmio Machado de Assis, concecido pela Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra. No mesmo ano, também foi vencedora do Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa.

Entre suas principais obras estão "Bagagem" (1976), "O coração disparado" (1978), "Solte os cachorros" (1979), "Terra de Santa Cruz" (1981), "Os componentes da banda" (1984), "O homem da mão seca" (1994), "Filandras" (2001). Seu último lançamento foi em 2024, "O jardim das oliveiras", com 25 poemas inéditos após um hiato de dez anos.

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