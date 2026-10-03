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LITERATURA Adélia Prado aparece em lista de apostas para o Prêmio Nobel de Literatura 2026 O vencedor será anunciado na próxima quinta-feira, 8, pela Academia Sueca e receberá 12 milhões de coroas suecas, cerca de R$ 6,24 milhões

A poeta mineira Adélia Prado, de 90 anos, é um dos nomes cotados para receber o Prêmio Nobel de Literatura 2026, de acordo com o site de apostas britânico Ladbrokes, que lista os principais candidatos com base nos cotações mais recentes.

O vencedor será anunciado na próxima quinta-feira, 8, pela Academia Sueca e receberá 12 milhões de coroas suecas, cerca de R$ 6,24 milhões. O valor cresceu desde a última edição, quando o prêmio foi de 11 milhões de coroas suecas.

A lista de apostas é comum nos dias que antecedem a revelação do ganhador e costuma gerar especulações entre aqueles que acompanham o prêmio. Adélia Prado aparece com chances de 31/1, ou seja, algo em torno de 3,12% de probabilidade de levar a honraria.

A mineira é amplamente considerada a maior poeta viva do Brasil. Autora de obras como Bagagem (1976), O Coração Disparado (1978), Oráculos de Maio (1999) e do mais recente O Jardim das Oliveiras (2025), ela já venceu prêmios como Jabuti, Machado de Assis e o Camões, o mais importante da língua portuguesa.

Na "liderança" entre as apostas para o Nobel de Literatura 2026 estão nomes já recorrentes na lista: a chinesa Can Xue, com chances de 10/1, o japonês Haruki Murakami, com 14/1, e o australiano Gerald Murnane, com 16/1, as mesmas chances do americano Thomas Pynchon.

Já a portuguesa Lidia Jorge, vencedora do Camões 2026, está com chances de 20/1, as mesmas de escritores como Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Ludmila Ulitskaja, Margaret Atwood e Michel Houellebecq.

As apostas são puramente especulativas e nem sempre dão indícios do vencedor. Em 2025, o húngaro László Krasznahorkai era um dos favoritos ao prêmio, com 6/1, e foi laureado. No ano anterior, contudo, a vencedora Han Kang aparecia com apenas 33/1 de chances.

As indicações ao Nobel de Literatura são feitas por membros da Academia Sueca, professores universitários, instituições ou associações de escritores e por vencedores do prêmio. A deliberação e processo de escolha são mantidos em segredo e as informações sobre os indicados são mantidas em segredo por 50 anos após o anúncio do vencedor.

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