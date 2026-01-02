A- A+

TELEVISÃO "Adeus Nick": Nickelodeon encerra suas atividades no Brasil com episódio de "Bob Esponja" A justificativa seria a queda de audiência do canal; seu catálogo segue disponível via streaming

O ano de 2026 se inicia com um adeus a um dos canais infantojuvenis mais queridinhos pelos brasileiros. Após a despedida do Disney Channel Brasil, em 28 de fevereiro de 2025, o dia 1º de janeiro de 2026 foi marcado pelo encerramento das atividades da Nickelodeon no País.

Às 6h, a transmissão foi encerrada pouco depois da música de abertura de Bob Esponja, cujo episódio foi cortado ao meio por uma animação do símbolo da ‘Nick’ mudando de cores e a frase "este canal encerrou suas atividades, mas você ainda pode ver suas séries favoritas no Paramount+".

Desse modo, o catálogo do canal segue disponível via streaming (disponível via Paramount + e Pluto TV), mas sai da TV por assinatura brasileira.

A justificativa seria a queda de audiência do canal. Junto com ele, outros produtos da Skydance Media, como MTV, Nick Jr. e Comedy Central, também tiveram suas transmissões encerradas.

Internautas lamentam

A mobilização nas redes incluiu reproduções dos últimos instantes da transmissão, bem como comentários como "fim de uma era", "muito obrigado por tudo, Nickelodeon Brasil" e "minha infância se encerrando oficialmente hoje".

A Nickelodeon no Brasil

Lançada em 20 de dezembro de 1996, a emissora apresentou ao público brasileiro muitos sucessos, incluindo desenhos animados como Bob Esponja, Rugrats, Padrinhos Mágicos, As Aventuras de Jimmy Neutron, Danny Phantom, Hey, Arnold! e Uma Robô Adolescente.

Nas séries mais voltadas ao público teen, grandes sucessos foram ICarly, Drake & Josh, Kenan & Kel, Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, Brilhante Victoria, Zoey 101 e Normal Demais, entre muitas outras.

