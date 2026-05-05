Dia das Mães: Adilson Ramos faz show gratuito nesta quarta-feira (6)
O show ocorre no Piso L3 do Shopping RioMar
Com uma carreira que atravessa gerações, Adilson Ramos fará show, com acesso gratuito, nesta quarta-feira (6), às 19h, no palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3 do Shopping RioMar.
A apresentação promete embalar o público com repertório marcado pelos maiores sucessos da sua carreira, celebrando o Dia das Mães.
Leia também
• Thiago Soares apresenta show de pagode no Recife no dia 31 de maio
• Festival Flores de Holambra realiza edição especial de Dia das Mães em dois pontos do Recife
Aos 81 anos, Adilson Ramos é dono de uma voz inconfundível e de sucessos que faziam os casais rodopiar nos bailes da época. Ele promete emocionar o público com um repertório que passa por clássicos como “Olga”, “Sonhar Contigo” e “Sonhei com Você”.
A noite é pensada para celebrar em família e reviver o romantismo guardado nos hits de Adilson Ramos.
SERVIÇO
Dia das mães com Adilson Ramos
Quando: Quarta-feira (6), às 19h
Onde: Praça de Alimentação - Piso L3 do Shopping RioMar
Acesso gratuito
*Com informações da assessoria de imprensa.