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DIA DAS MÃES Dia das Mães: Adilson Ramos faz show gratuito nesta quarta-feira (6) O show ocorre no Piso L3 do Shopping RioMar

Com uma carreira que atravessa gerações, Adilson Ramos fará show, com acesso gratuito, nesta quarta-feira (6), às 19h, no palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3 do Shopping RioMar.

A apresentação promete embalar o público com repertório marcado pelos maiores sucessos da sua carreira, celebrando o Dia das Mães.

Aos 81 anos, Adilson Ramos é dono de uma voz inconfundível e de sucessos que faziam os casais rodopiar nos bailes da época. Ele promete emocionar o público com um repertório que passa por clássicos como “Olga”, “Sonhar Contigo” e “Sonhei com Você”.

A noite é pensada para celebrar em família e reviver o romantismo guardado nos hits de Adilson Ramos.

SERVIÇO

Dia das mães com Adilson Ramos

Quando: Quarta-feira (6), às 19h

Onde: Praça de Alimentação - Piso L3 do Shopping RioMar

Acesso gratuito



*Com informações da assessoria de imprensa.

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