FAMOSOS Adnet confirma término do casamento com Patrícia Cardoso: "não estamos juntos há algum tempo" Humorista foi flagrado beijando uma outra mulher nas ruas do Rio durante o Carnaval

O humorista Marcelo Adnet confirmou o fim de seu casamento com a atriz Patrícia Cardoso. Ao Globo, ele confirmou que os dois já não estavam juntos "há algum tempo". Neste sábado, um vídeo publicado pelo jornalista Léo Dias mostra o humorista trocando beijos com uma mulher em uma rua durante as festividades do Carnaval.



As especulações sobre o fim do casamento, que teve início em 2017, começaram a circular neste sábado, após Patrícia postar em suas redes sociais stories em que ela diz: "Estou ótima, galera, SQN [só que não]", completando com a frase "juntas somos mais".

