Streaming Adolescência: conheça a minissérie britânica da Netflix que se tornou sucesso no streaming A trama de quatro episódios acompanha a história de Jamie Miller, garoto de 13 anos que é preso sob a acusação de assassinato de sua colega de classe

A minissérie britânica "Adolescência", que estreou na Netflix no dia 13 de março, vem causando grande repercussão. Conquistando um espaço dentro do Top10 da plataforma, a produção rapidamente captou o público.

A trama acompanha a história de Jamie Miller (Owen Cooper) em quatro episódios. O garoto de 13 anos é preso sob a acusação de assassinato a facadas de uma de suas colegas de classe, Katie Leonard.

A partir daí, Jamie nega o acontecimento e a narrativa explora os personagens em volta da investigação, que tenta entender o ocorrido e as nuances por trás da personalidade e vida do protagonista.

Retrato

Dirigida por Philip Barantini, "Adolescência" levanta diversos debates acerca das comunidades online, o impacto da hostilidade causada por discursos de ódios e, principalmente, as reverberações desses fatores em indivíduos mais jovens (daí o título da obra).

A série não tem como foco principal a culpa de Jamie ou a investigação criminal, mas, sim, a construção daquele personagem que apresenta comportamentos que demonstram um retrato direto da sociedade digitalmente conectada.

"Adolescência" tem o roteiro assinado por Stephen Graham, que também atua na série como o pai de Jamie.

Plano-sequência

Um dos destaques de "Adolescência" é o modo como a minissérie foi gravada: inteiramente em planos-sequência.

A técnica consiste em gravar as cenas em uma tomada só, sem que hajam cortes ou interrupções. Assim como numa peça de teatro. Essa escolha de gravação requer ensaios e muita preparação de elenco e equipe.

No episódio dois, por exemplo, foram cerca de 320 adolescentes e 50 adultos figurantes coreografados em cena.

"Adolescência" foi gravada neste ritmo, de acordo com a Netflix:



Ep.1 - Tomada 2 - dia 1 de filmagem

Ep.2 - Tomada 13 - dia 5 de filmagem

Ep.3 - Tomada 11 - dia 5 de filmagem

Ep.4 - Tomada 16 - dia 5 de filmagem



Primeiro papel

Ainda segundo a Netflix, o protagonista Jamie Miller foi interpretado pelo ator de 15 anos Owen Cooper, e este foi o seu primeiro trabalho.

"Eu só quis começar a atuar faz uns dois anos. Não faz muito tempo" disse Cooper em entrevista para a revista People. "Cresci querendo ser um jogador de futebol americano. Não sei o que me fez querer atuar, mas eu só queria fazer isso".

Quando soube que todos os episódios seriam gravados em plano-sequência, pensou que "nunca, nunca conseguiria fazer isso".

"Ele poderia fazer isso novamente enquanto dorme" reforçou o diretor de "Adolescência", Philip Barantini, afirmando que o jovem ator o impressionou desde o primeiro dia no set.

O episódio três, inclusive, foi o primeiro a ser filmado, então foi nele que o ator teve sua primeira experiência em gravações.

Efeitos práticos

Encarando o desafio das gravações em plano-sequência, a produção de "Adolescência" precisou estar preparada para as repetições das cenas que possuíam efeitos práticos.

No episódio um, quando os policiais arrombam a porta da casa de Jamie, foram utilizadas 12 portas no total para que se conseguisse gravar a cena completa.

Já no episódio quatro, o ator Stephen Graham realmente jogou tinta na van em todas as tomadas. Uma tinta especial foi utilizada nas gravações, para que fosse possível lavá-la do veículo.



"Adolescência" está disponível na plataforma de streaming da Netflix.

