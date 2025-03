"Adolescência", da Netflix, vai ter uma segunda temporada? Veja o que se sabe sobre uma continuação

A- A+

Quando uma série faz sucesso, a pergunta vem quase de forma automática: "vai ter segunda temporada?". Com " Adolescência", da Netflix, não é diferente. Será que a história sobre Jamie Miller, menino de 13 anos acusado de matar a facadas uma colega de escola, vai ter continuação? A resposta, a princípio, é... não.

A plataforma de streaming categorizou a produção como uma minissérie, tal qual "Bebê rena", a título de comparação com um outro megasucesso da Netflix do Reino Unido, exibido no primeiro semestre do ano passado. "Minissérie" quer dizer que não há previsão de continuação, ou seja, a história se encerra no último episódio.







Os próprios criadores, Stephen Graham (que também interpreta Eddie Miller, o pai de Jamie) e Jack Thorne já falaram que a ideia era (cuidado com spoilers!) terminar onde a série começou: no quarto onde Jamie foi preso. Só que, no fim, o foco é o pai, tentando seguir em frente e com o fato de que fez pelos filhos o que estava ao seu alcance.

"Sabíamos que queríamos terminar naquele quarto", disse Stephen. "Queríamos que a jornada terminasse onde começou... Foi ali que a pessoa que Jamie se tornou foi criada."





Christine Tremarco, atriz que interpreta a mãe de Jamie, Manda Miller, também falou sobre uma continuação. E desanimou quem quer ver o futuro do menino. Num programa da emissora britânica ITV, a apresentadora disse que adoraria ver o que acontece com Jamie durante e depois de um julgamento. Ao que a Christine respondeu:

"Algumas pessoas disseram isso, mas talvez seja uma coisa boa (não ter segunda temporada), porque deixa você pensando sobre o que poderia acontecer depois. Mas eu acho que essa é uma história única, acho que termina no episódio quatro."

Chance de prêmios

A Netflix vem obtendo bons resultados nas premiações com minisséries, a julgar pelos desempenhos de "Treta" e "Bebê rena" no Emmy de 2023 e 2024 respectivamente. Nos segmentos de drama e comédia e drama, no entanto, a plataforma não tem conseguido bater a concorrência.

Mas o que dizer de "Treta", que era uma minissérie e já prepara uma segunda temporada? De fato, ela está em produção, mas com um elenco e história totalmente diferentes, o que a categoriza como "antologia". As antologias seguem concorrendo a prêmios nas mesmas categorias de minisséries. Se "Adolescência" quiser mais episódios e se manter nesta seara onde a Netflix tem dominado, precisará mudar totalmente a história e os personagens. Ou seja, não há futuro para a família Miller. Caso contrário, a série viraria um "drama" regular — e passaria a disputar com pesos-pesados como "The White Lotus", "The Last of us", "Ruptura"...

Um detalhe sobre "The White Lotus". A série sobre a rede de hotéis apareceu pela primeira vez como minissérie e levou o Emmy da categoria em 2021. No ano seguinte, quando mudou a filial e quase todos os personagens (com exceção de Tanya, interpretada por Jennifer Coolidge), foi obrigada pela Academia de Televisão a concorrer na categoria de drama. Ela até foi indicada a melhor drama de 2023, mas perdeu para "Sucession".

