Educação "Adolescência" fica disponível em escolas do Reino Unido por iniciativa de Primeiro-Ministro "Como pai, ao assistir a esta série com meu filho e minha filha adolescentes, posso dizer que ela me tocou profundamente", disse Keir Starmer

A minissérie "Adolescência", da Netflix, sobre um menino de 13 anos acusado de matar uma colega de escolas a facadas, ficará disponível em escolas de Ensino Médio de todo o Reino Unido, depois de gerar intensos debates sobre redes sociais, bullying, misoginia e masculinidade tóxica.

A iniciativa, que tem apoio do governo britânico, foi anunciada após conversas realizadas pelo primeiro-ministro Keir Starmer com representantes de organizações como Tender, NSPCC e The Children’s Society, com o cocriador Jack Thorne e com os produtores Emily Feller e Jo Johnson. Thorne já havia defendido que a série fosse exibida nas escolas.

Além da minissérie, que quebrou o recorde de mais vista da Netflix em apenas duas semanas, as escolas terão guias e recursos para professores, pais e responsáveis, para ajudar em conversas sobre os assuntos levantados na produção.

Em entrevista ao Globo, Stephen Graham, ator e um dos criadores de "Adolescência", falou sobre a idade que considera adequada para assistir à série.

— Pessoalmente, eu direcionaria para a idade do Jamie (o personagem principal, de 13 anos). Mas acho que 12 é uma boa também, porque é quando se entra na adolescência.

A posição do primeiro-ministro

Depois da reunião, Keir Starmer disse:

"Como pai, ao assistir a esta série com meu filho e minha filha adolescentes, posso dizer que ela me tocou profundamente. É uma iniciativa importante para incentivar o maior número possível de alunos a assistir à série.

Como vejo com meus próprios filhos, falar abertamente sobre as mudanças na forma como se comunicam, o conteúdo que estão consumindo e as conversas que têm com seus colegas é fundamental para que possamos apoiá-los adequadamente na navegação pelos desafios contemporâneos e no enfrentamento de influências negativas."

