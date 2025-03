"Adolescência": tudo o que você precisa saber sobre a nova minissérie da Netflix

A- A+

“Adolescência”, minissérie britânica da Netflix, estreou nesta quinta-feira (13) e já vem chamando a atenção pela abordagem impactante de temas muito atuais.

Em quatro episódios, a série mostra como a vida de uma família vira de cabeça para baixo quando Jamie Miller (Owen Cooper), o filho de 13 anos, é acusado de assassinar uma garota de sua escola.

Enquanto Eddie (Stephen Graham), pai de Jamie, tenta entender o que aconteceu com o filho, a psicóloga Briony Ariston (Erin Doherty) busca compreender a mente do adolescente. Já o inspetor Luke Bascombe (Ashley Walters) junta as pistas para solucionar o caso.

A trama mergulha em temas sensíveis, como bullying, masculinidade tóxica e a influência das redes sociais. Ao mesmo tempo, traz a dose de suspense típica de uma produção sobre investigação criminal.

“Adolescência” é baseada em uma história real?

Além de estrelar a minissérie, o ator Stephen Graham é um dos seus criadores. Segundo ele, embora a produção não retrate um caso real específico, os noticiários o inspiraram a escrever.

“Houve um incidente em que um jovem [supostamente] esfaqueou uma menina. Fiquei chocado”, disse ao site Tudum, da Netflix. “E então aconteceu de novo, e aconteceu de novo, e aconteceu de novo. Eu realmente só queria lançar uma luz sobre isso e perguntar: 'Por que isso está acontecendo hoje? O que está acontecendo? Como chegamos a isso?'”, complementou.

Plano-sequência

Um dos destaques de “Adolescência” é o fato de ter sido toda filmada em plano-sequência. Os diretores garantem que as cenas foram filmadas em uma tomada contínua, sem cortes. A série foi criada e escrita por Graham e Jack Thorne, com direção de Philip Barantini.

