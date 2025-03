'Adolescência': Série da Netflix é inspirada em história real? Entenda

A- A+

Quem viu não tira da cabeça. "Adolescência", minissérie da Netflix que estreou na última quinta-feira (14) traz a chocante história de Jamie, um adolescente de 13 anos da Inglaterra acusado de matar uma colega de escola a facadas.



Durante quatro episódios, cada um deles filmado em uma tomada contínua, ou seja, não há cortes, o espectador acompanha um momento pós-crime: um dia depois, três dias, sete meses e, finalmente, 13 meses.

Dos pais à polícia, todos querem entender o que aconteceu com Jamie — o novato Owen Cooper, de 15 anos, que nunca havia trabalhado como ator antes. A busca por essa resposta coloca questões contemporâneos sobre masculinidade tóxica, bullying e redes sociais.

Baseada em fatos?



A série foi criada por Stephen Graham, que também atua como Eddie Miller, pai de Jamie. Ele escreveu os roteiros com Jack Thorne.



“Poderíamos ter feito um drama sobre gangues e crimes com facas, ou sobre um jovem cuja mãe é alcoolista ou cujo pai é um agressor violento,” disse Graham ao site 'Tudum', da Netflix. “Em vez disso, queríamos que as pessoas olhassem para esta família e pensassem: ‘Meu Deus. Isso poderia estar acontecendo conosco!’ E o que acontece ali é o pior pesadelo de uma família comum.”

Graham explicou que os episódios não são baseados em um caso real específico, mas o noticiário, de fato, o inspirou a escrever sobre o assunto.

“Houve um incidente em que um menino (supostamente) esfaqueou uma garota e isso me chocou. Fiquei pensando: ‘O que está acontecendo? O que está ocorrendo na sociedade para que um menino esfaqueie uma garota até a morte? Qual foi o estopim disso?’ E então aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Realmente queria lançar uma luz sobre isso e perguntar: ‘Por que isso está acontecendo hoje? O que está rolando? Como chegamos a esse ponto?’”

