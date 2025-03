A- A+

Streaming "Adolescência": Veja como foi o teste do ator novato que interpreta Jamie em série da Netflix Owen Cooper reviu as imagens ao lado de Erin Doherty, que interpreta a psicológa, e ficou envergonhado do cabelo que tinha na época

A informação de que Owen Cooper, que interpreta um garoto acusado de matar uma colega de escola na série " Adolescência", é um novato, deixa todo mundo de queixo caído.

Como pode o menino nunca ter atuado na vida e entregar uma performance tão emocionante no papel de Jamie Miller? Ciente da curiosidade que o talento de Owen, hoje com 15 anos, gera na audiência, a Netflix resolveu compartilhar com seus seguidores os bastidores do teste de elenco que ele fez.

Veja abaixo as imagens, que mesclam falas semelhantes às do primeiro episódio — quando Jamie está na delegacia — e do terceiro, quando ele tem um encontro com a psicológica, sete meses após o crime.

Get a peek at Owen Cooper's audition tape for the role of Jamie in Adolescence. pic.twitter.com/Q3MjWEWHrk — Netflix (@netflix) March 24, 2025

No Instagram da Netflix do Reino Unido, o ator assiste a imagens do teste ao lado da atriz Erin Doherty, que interpreta a psicológa.

Os dois riem do cabelo do menino na época.

"Meu deus, olhe para você", diz ela, aos risos.

"Olha a minha cabeça", diz ele, envergonhado.

"Por que seu cabelo era assim?", pergunta ela.

"Esse era o jeito dele", responde ele.

"Você está muito mais legal agora", diz Erin.

