A- A+

Artistas Adolescente de 16 anos denuncia MC Poze do Rodo por estupro e ameaça; Polícia Civil investiga o caso De acordo com a denúncia, ela não estava plenamente consciente quando foi para um quarto com o artista

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) investiga a denúncia de uma adolescente de 16 anos que afirma ter sido estuprada e ameaçada pelo cantor MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brendon Coelho, na casa dele, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. O registro foi feito na quarta-feira (28), mas o episódio teria ocorrido em 26 de setembro, por volta das 22h.

Segundo o relato da adolescente à polícia, ela foi convidada por uma amiga para ir a uma festa na residência do cantor. Na ocasião, afirma ter consumido bebidas alcoólicas e drogas, entre elas o chamado “Black Lança”, uma variação clandestina do lança-perfume. De acordo com a denúncia, ela não estava plenamente consciente quando foi para um quarto com o artista.

A adolescente afirma que informou ao cantor que só aceitaria manter relações sexuais com o uso de preservativo. Segundo a versão apresentada por ela, no entanto, Poze teria se recusado a usar camisinha e dado continuidade ao ato sexual.

Dois dias depois, ainda de acordo com o registro policial, a jovem teria sido coagida a voltar à residência do cantor. No local, ele teria ficado com o celular dela e a obrigado a ingerir medicamentos que teria comprado.

A adolescente relatou ainda ter sido ameaçada pelo artista. Segundo a denúncia, ele teria afirmado que, caso ela se recusasse a tomar os remédios, pediria a um dos amigos que a fizesse “desaparecer”.

A advogada criminalista Daiana Andrade, que representa a adolescente, afirmou que a denúncia envolve suspeitas de estupro, ameaça e fornecimento de substâncias a adolescente. A advogada afirma que a jovem relatou ter tido o consentimento violado, recebido ameaças e sido coagida a ingerir medicamentos.

"Estamos diante de uma adolescente que relata ter tido o corpo violado, a voz ignorada e a vida ameaçada. Fama não é escudo, e silêncio nunca foi consentimento. Ela não está sozinha, e vamos até o fim por justiça", afirmou Daiana, em nota.

A defesa informou ainda que requereu medidas protetivas de urgência. O caso tramita sob sigilo, e a identidade da adolescente é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A jovem foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de exames. A defesa também solicitou medidas protetivas contra o cantor.

Sargento da PM e assessor parlamentar estão entre presos em operação contra rede de exploração sexual de adolescentes

Em nota, a Polícia Civil informou que os supostos autores serão intimados a prestar esclarecimentos na delegacia especializada. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Procurada, a defesa de MC Poze do Rodo não respondeu até a publicação desta reportagem.

Veja também