Adolescentes de Hiroshima relatam o horror da bomba atômica com arte

Caminhando penosamente pelas ruínas de Hiroshima após o bombardeio atômico americano quatro dias antes, em 1945, Masaki Hironaka, de cinco anos, agarrou a mão da mãe e silenciosamente jurou protegê-la. É uma das muitas cenas de agosto deste ano, 80 anos atrás, ainda gravadas na memória do octogenário — e agora retratadas vividamente por adolescentes japoneses em telas.

Por quase 20 anos, a Escola Secundária Motomachi, em Hiroshima, encarregou seus alunos de arte de entrevistar hibakusha — sobreviventes da bomba atômica — e transformar seus testemunhos angustiantes em pinturas. A escola exibiu recentemente, antes do aniversário de 6 de agosto, 15 novas obras de arte, incluindo soldados queimados se contorcendo de dor e uma menina aterrorizada cercada por um inferno.

"Acho que a pintura captura com muita precisão meus sentimentos na época", disse Hironaka à AFP, acenando com satisfação para uma dessas obras que imortalizam uma "página inesquecível da minha vida. É autêntica e muito bem desenhada."

A arte evocativa da estudante Hana Takasago mostra um jovem Hironaka olhando para sua mãe enquanto eles caminhavam penosamente pelo que restava de Hiroshima em 10 de agosto de 1945, com os incêndios ainda acesos.

Alguns dias antes, seu pai havia chegado em casa gravemente queimado pela explosão e pedido a Hironaka que arrancasse um caco de vidro cravado profundamente em sua carne. Ele morreu logo depois.

A mãe viúva, segurando a mãozinha de Hironaka e com sua irmã mais nova presa às costas, é retratada olhando para baixo e murmurando para ele sobre seus medos.

"Naquele momento, fui tomado pela forte determinação de ajudá-la e apoiá-la, mesmo sendo tão jovem. Esse é o sentimento capturado aqui", disse Hironaka.

"Luta interior"

A bomba "Little Boy" lançada sobre Hiroshima matou cerca de 140 mil pessoas, incluindo muitas que morreram devido à radiação. A Escola Motomachi agora é parte integrante do que era originalmente a iniciativa do Museu Memorial da Paz de Hiroshima, que ao longo dos anos gerou mais de 200 obras de arte. A ideia é manter as memórias do bombardeio relevantes para as gerações mais jovens.

Nos últimos oito meses, aproximadamente, testemunhas, incluindo Hironaka, sentavam-se com os alunos a cada poucas semanas para revisar seus trabalhos em andamento, às vezes solicitando uma reformulação drástica.

"Inicialmente, eu tinha o Sr. Hironaka e sua mãe olhando para frente, mas ele me disse que o olhar deles para frente não transmite realmente a luta interior dela naquele momento", disse Takasago, de 17 anos, à AFP. "Como eu mesma não vi nenhuma dessas cenas descritas, nunca tive certeza de que minhas representações eram precisas", disse ela na sala de artes desorganizada da escola.

O mesmo aconteceu com Yumeko Onoue, de 16 anos, cuja arte retrata abóboras que Hironaka lembra estarem cobertas de fuligem da "chuva negra" radioativa. Tendo inicialmente desenhado as folhas da fruta voltadas para cima, com vitalidade, ela "as redesenhou completamente, até murcharem", para corresponder à lembrança de Hironaka.

"Embora as fotos daquela época fossem em sua maioria em preto e branco, as pinturas podem adicionar cor e enfatizar elementos-chave, tornando-as, na minha opinião, ideais para expressar mensagens pretendidas", disse Onoue.

"A última geração"

Muitos desses adolescentes confiaram na imaginação e examinaram documentos históricos. Imergir-se na carnificina teve um preço para alguns, como Mei Honda, de 18 anos, que descreveu a tarefa "emocionalmente desgastante" de retratar pele e carne carbonizadas penduradas nos braços das pessoas.

Com base no que uma hibakusha testemunhou, sua pintura mostrava uma dessas mulheres engolindo água. "Inicialmente, retratei seus braços pressionados contra o tronco, mas o contato com a pele a teria machucado muito por causa das queimaduras", disse Honda.

Dados recentes mostraram que o número de sobreviventes dos bombardeios agora é inferior a 100 mil, com a média de idade de 86 anos.

"Provavelmente somos a última geração a ter a oportunidade de ouvir pessoalmente as experiências das hibakusha", disse à AFP Aoi Fukumoto, ex-aluna de 19 anos da Escola Secundária Motomachi.

Essa sensação de crise foi incutida pelo projeto em outros participantes este ano — incluindo Takasago. "Antes de embarcar neste projeto, o que a bomba atômica fez sempre me pareceu distante, mesmo sendo natural de Hiroshima", disse ela.

Mas isso mudou depois que ela vivenciou indiretamente a história de Hironaka.

"Não posso mais ficar como espectadora", disse ela.

