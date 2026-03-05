A- A+

CINEMA Adolpho Veloso, indicado ao Oscar, revela seus 5 filmes brasileiros imperdíveis 'Cidade de Deus' e 'Que Horas Ela Volta?' estão entre as produções escolhidas por Veloso

O brasileiro Adolpho Veloso, diretor de fotografia do filme Sonhos de Trem, fez uma lista de cinco filmes nacionais imperdíveis para todo fã de cinema. O conteúdo foi publicado nas redes sociais da Netflix nesta quarta-feira, 4, e só conta com longas disponíveis na plataforma.

Veloso foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por seu trabalho no filme de Clint Bentley, longa produzido pelo serviço de streaming. As produções escolhidas pelo brasileiro foram: Cidade de Deus, Que Horas Ela Volta?, Saneamento Básico, Cazuza - O Tempo Não Para e Jogo de Cena.

O primeiro longa escolhido por Veloso foi Cidade de Deus, filme de Fernando Meirelles e Kátia Lund que concorreu a quatro Oscars em 2004. "Tecnicamente excelente em todos os aspectos. Mas, ao mesmo tempo, um filme muito gostoso de assistir e que te prende. É talvez um dos filmes brasileiros mais importantes da história", justificou o brasileiro.

A segunda indicação do diretor de fotografia é Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert. "É um filme incrível, principalmente pela atuação de duas atrizes incríveis - Regina Casé e Camila Márdila", pontuou Veloso.

A terceira escolha do brasileiro foi a comédia Saneamento Básico, o Filme, de Jorge Furtado. "É um dos meus favoritos da vida. Principalmente para quem trabalha com cinema, é um filme sobre fazer um filme. É muito divertido", avaliou o cineasta.

Veloso também indicou a cinebiografia Cazuza - O Tempo Não Para. "É um filme que eu amo muito, dirigido pela Sandra Werneck e Walter Carvalho. Uma atuação incrível do Daniel de Oliveira, que às vezes eu até me confundia: 'Esse é o Cazuza ou o Daniel?'", afirmou. "Eu amo a fotografia do filme, feita pelo Walter Carvalho. É um filme muito bonito", disse Veloso.

Por fim, a última escolha do diretor de fotografia foi o documentário Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho. "A investigação do que é real e o que não é real, que eu acho que vale muito a pena ver. Eu não quero falar muito para não estragar o filme, mas vale muito a pena", finalizou.

