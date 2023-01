"Adora rave, adora fumar maconha", diz Key sobre estilo de vida da mãe

Enquanto ajudava a tirar as tranças de Marvyla, Key Alves supreendeu os participantes ao comentar sobre o estilo de vida de sua mãe. Segundo a jogadora de vôlei, a mãe sonha com uma vida na praia, frequenta rave e fuma maconha.

"A mãe dela tem 41 anos", explicou Domitila. "A minha mãe aproveita mais a vida que eu. Ela fala: 'Por que você não sai? Por que você fica em casa?'. E eu: 'Mãe, eu gosto!'. A minha mãe adora rave, adora fumar a maconha dela na praia... A minha mãe é babado", brincou Key. "Eu entendo o sonho de vida dela", riu Aline.

Key explicou aos colegas que sua mãe engravidou ainda muito jovem: "Minha irmã mais velha foi com 14. A gente foi com 17, 18. E depois de nove anos ela engravidou de gêmeos de novo, mas perdeu. Eram dois meninos".

