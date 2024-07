Adorável Clichê lança o álbum ''Sonhos Que Nunca Morrem'', expondo a angústia de rememorar o passado

A- A+

A banda catarinense Adorável Clichê lançou, nesta terça-feira (9), o seu segundo álbum, intitulado ''Sonhos Que Nunca Morrem''. A obra é composta por nove faixas que demonstram a nova sonoridade do grupo e debatem a angústia de rememorar o passado.

Quase seis anos após o lançamento de ''O Que Existe Dentro de Mim'', primeiro álbum da banda, em 31 de agosto de 2018, ''Sonhos que Nunca Morrem'' realiza o seu debute pondo um fim à espera do público e apresentando um amadurecimento sonoro da Adorável Clichê.

Durante esses anos, o grupo de indie rock continuou produzindo novas canções, incluindo sete singles, fomentando o anseio dos fãs para um novo disco. Após o anúncio do segundo álbum, foram disponibilizadas três músicas, dentre as nove faixas que completam o novo trabalho: ''Aonde Mais'', ''Amarga'' e ''Um Sorriso que se Vai''.

Neste novo disco, o grupo revela um eu lírico que reluta com o seu passado. Essa ideia de desapego e fuga havia ficado nítida nos singles, mas o trabalho completo oferece ao arco narrativo um tom de melancolia e despedida, como em ''As Coisas Mudam Pra Melhor'' e ''Um Sorriso que se Vai''.

Adorável Clichê é conhecido por ser um dos representantes brasileiros do shoegaze, subgênero do rock alternativo que combina vocais etéreos e suaves, guitarras distorcidas, alto volume e feedback. A composição fluida e psicodélica da banda ganha mais sensações com a adição das letras melancólicas e afetivas.

O tempo parece ter feito Adorável Clichê encontrar uma nova fase e mostrar esse amadurecimento nas composições de ''Sonhos que Nunca Morrem''. O caos muito presente no disco anterior foi deixado de lado para a criação de uma atmosfera sonora mais serena. Isso não faz um álbum melhor que o outro, mas, sim, diferentes.

O que permanece imutável na obra da banda catarinense é a psicodelia de suas composições distorcidas e etéreas, combinadas aos elementos urbanos e cotidianos presentes nas letras das músicas. Exemplo disso é a excelente ''Distantes'' e no suave timbre de ''Aonde Mais''.

Adorável Clichê rememora de forma angustiante o passado, realizando um trabalho sólido com o seu segundo álbum ''Sonhos que Nunca Morrem''. Ao demonstrar a importância do desapego, a banda segue lembrando sua essência para ser algo novo, nesta nova fase.

Sobre Adorável Clichê

Fundada em 2013, a banda de Blumenau (SC) é composta por Gabrielle Phillipi (vocalista e compositora), Marlon Lopes (guitarra e vocais), Gabriel Geisler (baixo e vocais) e Felipe Protski (guitarra/synth/vocais). A discografia do grupo inclui singles, EPs e o álbum de estreia, ''O que Existe Dentro de Mim''.

