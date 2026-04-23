A- A+

CINEMA "O Diabo Veste Prada 2": diretor explica por que Adrian Grenier, o Nate, não está na continuação Ator já afirmou, em entrevista à People, que ficou "decepcionado" por não aparecer no novo filme

Adrian Grenier ficou de fora de “O Diabo Veste Prada 2”, que chega aos cinemas no dia 29 de abril. A ausência do intérprete de Nate Cooper, namorado de Andy (Anne Hathaway), foi recentemente explicada pelo diretor da sequência.

David Frankel, que também dirigiu o primeiro filme, afirmou que o ator não foi escalado por conta do prazo das filmagens. “Eu tive a ideia de incluí-lo numa participação especial, mas, no fim, já era tarde demais no nosso cronograma de produção para que isso acontecesse”, disse ao Entertainment Weekly.

O próprio Adrian Grenier já havia falado, em entrevista à People, que ficou decepcionado por não ter sido chamado para a continuação do longa-metragem de 2006. Para ele, uma possível explicação pode ser a forma controversa com a qual o seu personagem é visto.



Embora o final do primeiro filme sugira uma reconciliação entre Andy e Nate, o chef de cozinha é considerado por muitos fãs do longa como o verdadeiro vilão da história. O personagem costuma ser criticado por não apoiar a carreira da namorada.

Veja também