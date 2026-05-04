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CINEMA Por onde anda Adrian Grenier, o Nate de "O Diabo Veste Prada"? Ator não integra o elenco da continuação do filme, que estreou nos cinemas recentemente

Com a estreia de “O Diabo Veste Prada 2” nos cinemas, muitos fãs têm questionado por onde anda Adrian Grenier. O ator do personagem Nate, namorado de Andy (Anne Hathaway) no primeiro filme, ficou de fora da sequência.

David Frankel, diretor dos dois longas-metragens, chegou a afirmar que cogitou uma participação especial do artista. No entanto, o cronograma apertado da produção o teria impedido de fazer o convite.

Por onde anda o ator?

Desde 2020, Adrian Grenier tem levado uma vida longe dos estúdios de Hollywood. O ator de 49 anos se mudou para um rancho em Bastrop, no Texas, com a esposa, Jordan Roemmele, e os dois filhos pequenos, Seiko Aurelius e Evren Saint-Eros.

Na propriedade de 46 acres (cerca de 18,6 hectares), o ator leva uma vida pacata, desenvolvendo atividades ligadas à sustentabilidade e ao ativismo ambiental. “Eu não queria viver num ritmo tão acelerado e estar sempre na correria, sem ter tempo para realmente apreciar minha vida no mundo e ver como posso ser útil a alguém”, explicou em uma entrevista ao site Foundr, em 2024.

No entanto, Adrian Grenier não largou totalmente a carreira artística. Ele está na comédia romântica "You, Always", filmada na Austrália, que estreou na Netflix na última sexta-feira (1º), mas ainda não está disponível no Brasil. Recentemente, também estrelou o curta-metragem de ação "Self Custody".

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