Por onde anda Adrian Grenier, o Nate de "O Diabo Veste Prada"?
Ator não integra o elenco da continuação do filme, que estreou nos cinemas recentemente
Com a estreia de “O Diabo Veste Prada 2” nos cinemas, muitos fãs têm questionado por onde anda Adrian Grenier. O ator do personagem Nate, namorado de Andy (Anne Hathaway) no primeiro filme, ficou de fora da sequência.
David Frankel, diretor dos dois longas-metragens, chegou a afirmar que cogitou uma participação especial do artista. No entanto, o cronograma apertado da produção o teria impedido de fazer o convite.
Por onde anda o ator?
Desde 2020, Adrian Grenier tem levado uma vida longe dos estúdios de Hollywood. O ator de 49 anos se mudou para um rancho em Bastrop, no Texas, com a esposa, Jordan Roemmele, e os dois filhos pequenos, Seiko Aurelius e Evren Saint-Eros.
Leia também
• Spike Lee elogia filme sobre Michael Jackson e fala sobre omissão de acusações de abuso
• "Impuros" estreia sexta temporada no Disney+; Rui Ricardo Diaz, o Morello, fala sobre a série
• Vilão em "A Nobreza do Amor", Nicolas Prattes fala sobre experiência inédita: "Nunca gravei tanto"
Na propriedade de 46 acres (cerca de 18,6 hectares), o ator leva uma vida pacata, desenvolvendo atividades ligadas à sustentabilidade e ao ativismo ambiental. “Eu não queria viver num ritmo tão acelerado e estar sempre na correria, sem ter tempo para realmente apreciar minha vida no mundo e ver como posso ser útil a alguém”, explicou em uma entrevista ao site Foundr, em 2024.
No entanto, Adrian Grenier não largou totalmente a carreira artística. Ele está na comédia romântica "You, Always", filmada na Austrália, que estreou na Netflix na última sexta-feira (1º), mas ainda não está disponível no Brasil. Recentemente, também estrelou o curta-metragem de ação "Self Custody".