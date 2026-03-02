Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Adriana Araújo: quem é a cantora mineira que está em estado grave após aneurisma cerebral

A artista está em coma e, de acordo com a equipe médica, seu quadro de saúde é irreversível

Reportar Erro
Adriana Araújo é nome de destaque do samba em Belo Horizonte Adriana Araújo é nome de destaque do samba em Belo Horizonte  - Foto: Leo Lara/Divulgação

Adriana Araújo, cantora de destaque no cenário do samba mineiro, está internada em estado gravíssimo em Belo Horizonte. A artista sofreu um aneurisma cerebral no último sábado (28) e está em coma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Adriana Araujo (@adrianaaraujooficiall)

De acordo com o comunicado publicado pela equipe da sambista no Instagram, Adriana Araújo passou mal em sua residência, desmaiou e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, ela foi transferida para o Hospital Odilon Behrens.

Os exames médicos realizados na cantora constataram um aneurisma cerebral, que provocou uma hemorragia de grande extensão. “Os médicos nos informaram que o quadro é gravíssimo e irreversível. Neste momento, a equipe segue acompanhando a evolução clínica”, informou a assessoria de imprensa da artista.
 

Leia também

• Morre Dennis Carvalho, ator e diretor de novelas como "Vale Tudo" e "Fera ferida", aos 78 anos

• "A Vida Secreta de Meus Três Homens", novo filme de Letícia Simões, ganha sessão especial de estreia

• Diretor de 'Sonhos de Trem', filme indicado ao Oscar, queria 'levar o público em uma viagem'

Quem é Adriana Araújo?
Adriana Araújo é conhecida por seu trabalho com o samba na capital mineira. Ela cresceu em Pedreira Prado Lopes, mais antiga favela de Belo Horizonte, conhecida como berço do gênero musical na cidade.

Formada nas oficinas de dança afro e teatro ministradas dentro de sua comunidade, a artista iniciou a carreira musical em 2008, quando foi convidada para cantar em um show. Em 2011, entrou para o grupo Simplicidade Samba, que ajudou a consolidar seu nome no cenário do samba local.

A carreira solo de Adriana Araújo teve início em 2020 e, já no ano seguinte, veio o primeiro álbum, intitulado “Minha Verdade”. Ela lançou seu segundo disco, “3 Jorges”, no ano passado, com regravações de músicas de Jorge Aragão, Seu Jorge e Jorge Ben Jor.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter