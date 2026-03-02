A- A+

LUTO Morre a sambista mineira Adriana Araújo, aos 49 anos, após sofrer aneurisma cerebral Cantora estava internada no Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte

A cantora mineira Adriana Araújo morreu, aos 49 anos, nesta segunda-feira (2). Ela estava internada desde o fim de semana após sofrer um aneurisma cerebral.

Nas redes sociais da artista, a informação foi confirmada por sua equipe de comunicação. “Hoje nos despedimos da nossa amada Adriana Araújo. Adriana foi muito mais do que uma grande voz do samba. Foi abraço largo, sorriso fácil, coração generoso e uma alegria de viver que iluminava todos ao seu redor”, começa a publicação.

No último sábado (28), a sambista deu entrada no Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte, após desmaiar em casa. De acordo com a equipe médica que acompanhou a artista, seu quadro de saúde era gravíssimo e irreversível.



“O samba sentirá profundamente sua ausência, mas não apenas ele. Sentirão falta todos que um dia receberam seu carinho, sua escuta atenta e seu caloroso abraço”, diz o texto publicado no perfil de Adriana Araújo, que deixa o marido Evaldo e o filho Daniel.

Trajetória da artista

Adriana Araújo era reconhecida como uma das sambistas mais renomadas da capital mineira. Ela cresceu em Pedreira Prado Lopes, mais antiga favela de Belo Horizonte, conhecida como berço do gênero musical na cidade.

Formada nas oficinas de dança afro e teatro ministradas dentro de sua comunidade, a artista iniciou a carreira musical em 2008, quando foi convidada para cantar em um show. Em 2011, entrou para o grupo Simplicidade Samba, que ajudou a consolidar seu nome no cenário do samba local.

A carreira solo de Adriana Araújo teve início em 2020 e, já no ano seguinte, veio o primeiro álbum, intitulado “Minha Verdade”. Ela lançou seu segundo disco “3 Jorges” no ano passado, com regravações de músicas de Jorge Aragão, Seu Jorge e Jorge Ben Jor.



