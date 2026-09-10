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Novela Adriana arma contra Ulisses e expõe segredo a Fábia; veja o resumo desta quinta (10) Conflitos familiares também aumentam

No capítulo desta quinta-feira, 10, de Quem Ama Cuida, Adriana avança em seus planos e coloca Ulisses na mira. Depois que Iuri e Edvaldo seguem o empresário e descobrem que ele foi a um cassino, ela decide avisar Fábia de forma anônima.

Adriana manda flores para Fábia acompanhadas de um cartão dizendo que Ulisses está traindo a confiança da esposa. Antes disso, Lyris confirma que Fábia é casada com ele, mas demonstra preocupação em preservar Ulisses, atitude que surpreende Adriana

Suely também ganha atenção no capítulo. Ela admite ter medo da reação de Ademir, e Adriana decide hospedá-la em um hotel com segurança particular. Durante a conversa, revela à ex-secretária que recebeu uma herança de Arthur.

Os conflitos familiares também aumentam. Pedro confronta Ademir e afirma que o pai nunca amou Dora de verdade. Dora, por sua vez, conta a Fábia sobre seu relacionamento com André e relembra o momento em que foi flagrada por Ademir.

Na casa de Tom, Dafne enfrenta o pai para defender Elenice e deixa claro que as coisas não precisam acontecer sempre da maneira que ele quer.

Enquanto isso, Ivana e Sheila comentam o ciúme que perceberam em Fernando ao ver Mau Mau, indicando novas tensões nesse núcleo.

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