Qui, 10 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta10/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Novela

Adriana arma contra Ulisses e expõe segredo a Fábia; veja o resumo desta quinta (10)

Conflitos familiares também aumentam

Reportar Erro
Adriana arma plano contra Ulisses e manda aviso anônimo para FábiaAdriana arma plano contra Ulisses e manda aviso anônimo para Fábia - Foto: TV Globo/Divulgação

No capítulo desta quinta-feira, 10, de Quem Ama Cuida, Adriana avança em seus planos e coloca Ulisses na mira. Depois que Iuri e Edvaldo seguem o empresário e descobrem que ele foi a um cassino, ela decide avisar Fábia de forma anônima.

Adriana manda flores para Fábia acompanhadas de um cartão dizendo que Ulisses está traindo a confiança da esposa. Antes disso, Lyris confirma que Fábia é casada com ele, mas demonstra preocupação em preservar Ulisses, atitude que surpreende Adriana

Suely também ganha atenção no capítulo. Ela admite ter medo da reação de Ademir, e Adriana decide hospedá-la em um hotel com segurança particular. Durante a conversa, revela à ex-secretária que recebeu uma herança de Arthur.

Leia também

• Proximidade com Mario Frias, "estreante" no cinema: quem é Karina Gama, alvo de operação da PF

• Academia Brasileira de Cinema revela os seis filmes que podem representar Brasil no Oscar

• "Quem Ama Cuida" terá reviravoltas no capítulo 100; leia os principais acontecimentos da novela

Os conflitos familiares também aumentam. Pedro confronta Ademir e afirma que o pai nunca amou Dora de verdade. Dora, por sua vez, conta a Fábia sobre seu relacionamento com André e relembra o momento em que foi flagrada por Ademir.

Na casa de Tom, Dafne enfrenta o pai para defender Elenice e deixa claro que as coisas não precisam acontecer sempre da maneira que ele quer.

Enquanto isso, Ivana e Sheila comentam o ciúme que perceberam em Fernando ao ver Mau Mau, indicando novas tensões nesse núcleo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter