TEATRO Adriana Birolli leva monólogo para o Teatro Luiz Mendonça; confira datas "Não!" brinca com a dificuldade que as vezes temos de dizer 'não'

Dizer não a alguém ou a algo pode despertar tantos questionamentos e temores que é uma espécie de tabu para muita gente. Esse é o tema da comédia “Não!”, estrelado por Adriana Birolli, que faz turnê nacional e se apresenta no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, nos dias 20 e 21 de maio, sábado às 20hs e domingo às 19hs.

A premiada atriz sobe ao palco para dar voz a uma personagem prestes a completar 36 anos e que não quer ir à comemoração do seu aniversário. Mesmo quase pronta para sair, passa a refletir sobre a possibilidade de não comparecer. O celular não para de receber mensagens e a pressão não para de aumentar enquanto somos convidados a entrar na intimidade dessa personagem e sua comédia privada. Com texto e direção de Diogo Camargos, a trama reflete com muito humor sobre a jornada de uma mulher que vive em uma busca pela liberdade de dizer não.

“Nós temos dificuldade de dizer “não” para os outros, mas vivemos dizendo “não” para nós mesmos. O “não” sempre vem acompanhado de um SIM. Toda vez que você diz “não” aos outros, você está dizendo sim para si mesmo, suas vontades, seus limites, sua saúde mental. E vice-versa. Se dissermos não, podemos desagradar aos outros, que podem se afastar de nós, e muitos de nós não suportariam esse “abandono”. Então, é mais fácil nos sentirmos um lixo rodeados de pessoas, do que incríveis sozinhos”, conta Birolli, que coleciona diversos trabalhos na TV, no cinema e no teatro.

Produção em família

O espetáculo também representa um momento especial para a atriz, que conta com a parceria dos irmãos Carlito Birolli, na direção musical e na trilha sonora original, e Letícia Birolli, no figurino, além do namorado, Ivan Zettel, na fotografia.

“Pela primeira vez resolvemos nos unir para realizar um trabalho juntos. É maravilhoso poder partilhar esse projeto em família, cada um fazendo a sua arte com maturidade e criando esse espetáculo com questões tão fundamentais e relevantes para todos. Todo mundo se identifica com as dificuldades que a personagem revela durante o espetáculo. Eu estou muito feliz de trazer um espetáculo que aborda esse assunto para o público! É muito gostoso, a gente sente a cumplicidade uns com os outros durante a peça. A comunicação com a plateia é impressionante, afinal de contas, quem realmente sabe dizer NÃO na vida?”, complementa a atriz.

Serviço:

"Não!", com Adriana Birolli

Quando: Sábado (20) às 20hs, e domingo (21) às 19hs

Local: Teatro Luíz Mendonça - Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem

Ingressos: de R$ 40 a R$ 80, vendas pelo site

Duração: 65 minutos

Classificação etária: 12 anos

