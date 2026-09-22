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MÚSICA Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes lançam álbum e turnê juntos O projeto "Vice-Versa" entrou nas plataformas digitais nesta terça-feira (22), ao meio-dia

Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes anunciaram nesta terça-feira, 22, um álbum e uma turnê juntos. O projeto "Vice-Versa" entrou nas plataformas digitais hoje, ao meio-dia, com clipes dirigidos pela cineasta Daniela Thomas.

Eles, que até agora só tinham uma parceria em conjunto, "Para Lá", lançada em 1998, embora já tenham se encontrado nos palcos algumas vezes, apresentam ao público 10 canções inéditas.

"É como se estivéssemos retendo energia todo esse tempo para agora sair (esse álbum)", disse Antunes, em evento de lançamento realizado na manhã desta terça-feira, na Pinacoteca de São Paulo

Uma das novidades, chamada "Agora Juntos", fala justamente sobre esse encontro. "Nós agora estamos juntos, com o mundo para cantar", diz parte da letra. A faixa "Na Minha Carne Viva" é parceria de Antunes e Calcanhotto com Marisa Monte. Além das 10 canções inéditas, o álbum traz uma regravação do reggae "Sorriso Livro", lançada pela Timbalada em 2006.

A ideia de uma aproximação maior dos artistas nasceu em 2024, quando eles fizeram um show juntos no Coala Festival. "Ficamos com vontade de ir para a estrada, juntos", disse Calcanhotto.

A compositora contou que ela e Antunes refletiram se queriam fazer algo retrospectivo ou criar algo novo. Optaram por partir do zero. A partir daí, passaram a se encontrar para compor. Em uma das reuniões, na casa de Antunes, saíram três canções.

"Vice-Versa" foi produzido pelo baterista Pupillo e tem participação de músicos como o pianista Vitor Araújo, o guitarrista Pedro Sá e o violonista Tomé Antunes, filho de Arnaldo. Pupillo também é parceiro de Calcanhotto e Antunes em duas faixas.

A turnê de "Vice-Versa" está programada para ocorrer a partir de março de 2027. "Eu queria falar de repertório esta noite", diz Calcanhotto a Antunes, durante a coletiva. "Decolamos um avião e já vamos sair com outro", completa o músico.

A estreia será dia 6 de março em São Paulo, no Espaço Unimed. A turnê tem produção da 30e em parceria com o Itaú Live.

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