Música Adriana Calcanhotto volta a se apresentar no Recife em agosto; saiba os detalhes do show Cantora leva o show do álbum "Errante" para o palco do Teatro Guararapes

O show de “Errante”, novo álbum de Adriana Calcanhotto, já tem data para passar pelo Recife. A apresentação ocorre no dia 5 de agosto, no Teatro Guararapes, às 21h, com ingressos à venda no site Sympla e na bilheteria do teatro, a partir desta terça-feira (11), a partir das 10h.

Lançado em março, “Errante” é o 13º disco da carreira da cantora. Com canções de amor, de luto e de espelho, o trabalho é marcado pela escolha da alegria, ao contrário de “Só” (2020), que sublinhava a solidão.



Além das canções recém-lançadas, o show traz composições marcantes como “Vambora”, “Devolva-me” e “Esquadros”. Calcanhotto sobe ao palco acompanhada por Guto Wirtti (baixo e piano), Pedro Sá (guitarra e violão), Domenico Lancellotti (bateria e percussão), Diogo Gomes (trompete e flugelhorn), Marlon Sette (trombone) e Jorge Continentino (sax tenor, flauta, pífano, clarinete e teclado).

Serviço:

Show “Errante”, de Adriana Calcanhotto

Dia 5 de agosto, às 21h

No Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos:

Plateia especial: R$ 220 e R$ 110 (meia)

Plateia: R$ 180 e R$ 90 (meia)

Balcão: R$ 140 e R$ 70 (meia)

Informações: (81) 3182-8020



