MÚSICA Adriana Calcanhotto traz a Pernambuco a nova turnê do projeto Adriana Partimpim; saiba quando será Show traz repertório do álbum "O Quarto", lançado em 2024, e outros sucessos

Adriana Calcanhotto está de volta aos palcos com Adriana Partimpim, seu aclamado projeto para o público infantil. A nova turnê chegará a Pernambuco no dia 25 de outubro, com show no Teatro Guararapes.

A cantora “cai na estrada” após lançar em 2024 o álbum “O Quarto”. O disco traz músicas autorais como “O meu quarto” e “Malala”, além de composições de outros artistas, incluindo a inédita “Boitatá”, de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Mano Wladimir, “Atlântida", clássico de Rita Lee e Roberto de Carvalho, e “Tô bem”, da banda Jovem Dionisio.

O espetáculo também celebra os 21 anos do projeto. “Além das crianças de agora é a primeira vez que a Partimpim vai cantar para quem era criança no primeiro show, e vai levar suas próprias crianças. Fortes emoções pela frente”, aponta a cantora.

Adriana promete cantar não só o repertório do álbum novo, mas também os sucessos dos três anteriores, totalizando mais de 20 canções. Hits como “Fico Assim Sem Você” e “Ciranda da Bailarina” ganharam arranjos especiais, com concepção musical da própria cantora, auxiliada por Pretinho da Serrinha na formação da banda e Marlon Sette nos arranjos.

Acompanhando a artista, sobem ao palco os músicos Davi Moraes (guitarra), Marlon Sette (arranjos e trombone), Arimatéa (trompete), Jorge Continentino (saxofone, clarinete e flautas), João Moreira (baixo), Luizinho do Jeje (percussão), Antonio Dal Bó (teclados e sintetizadores) e Thomas Harres (bateria).

Serviço:

Adriana Partimpim - O Quarto no Palco

Quando: 25 de outubro, às 17h

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções)

Ingressos a partir de R$ 100, no Cecon Tickets



*Com informações da assessoria de imprensa.

