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REALITY Adriane Galisteu anuncia data estreia da 18ª temporada de "A Fazenda" Segundo a apresentadora, a nova temporada estreia no dia 14 de setembro e ficará no ar até o fim do ano

A próxima edição de "A Fazenda" já tem data para estrear. Adriane Galisteu revelou que o reality rural voltará com novidades na dinâmica do jogo. O anúncio foi feito durante uma participação da apresentadora na "Casa do Patrão".

A 18ª temporada de "A Fazenda" estreia em 14 de setembro. "Teremos novas mecânicas, que ainda não posso contar. A gente sempre traz algo novo, mas nunca perde a essência: a alma caipira, o galo canta cedo, o chicote tá na mão", adiantou a apresentadora.

Segundo Galisteu, a nova temporada ficará no ar até o fim do ano "A gente só para no Natal. Vamos até o Papai Noel", brincou. A final da edição anterior, vencida por Dudu Camargo, ocorreu em 18 de dezembro.

Semanas antes do anúncio da data oficial da estreia, o diretor Rodrigo Carelli informou que já havia iniciado a montagem de um "super casting para a Fazenda 18".

Na ocasião, ele também alertou sobre golpes envolvendo falsas seleções para o programa. "Caiam fora de 'empresários' e 'agências' que queiram cobrar dinheiro, garantindo que, com isso, vão colocar vocês na Fazenda. Isso não existe."

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