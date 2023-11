A- A+

A morte inesperada da dançarina e assistente de palco do "Domingo Legal" Luana Andrade gerou comoção nas redes sociais, nesta terça-feira. A dançarina e assistente de palco do "Domingo legal" tinha 29 anos e ficou famosa ao participar da sexta edição do reality "Power Couple" com o namorado, João Hadad, em 2022. A notícia foi dada por amigos próximos nas redes sociais e confirmada pela assessoria do SBT ao GLOBO.

A última postagem da influenciadora nas redes sociais foi realizada nesta segunda-feira, um dia antes do anúncio da morte. Além de amigos e familiares, famosos também lamentaram o ocorrido. Nos comentários, Adriane Galisteu, Gabi Lopes e Nego do Borel prestaram solidariedade à família e ao namorado de Luana.

"Meu Deus do céu não posso acreditar!!!!! Meu coração está dilacerado!!!! Meus mais profundos sentimentos a família aos amigos e ao @joaohadad", comenta a apresentadora Galisteu.

"Meu Deus como assim meus pêsames para todos os amigos e familiares!!", diz a atriz e modelo Gabi Lopes. "Meu Deus ", lamenta o cantor Nego do Borel.

Luana tinha dado entrada no Hospital São Luiz, em São Paulo, para uma lipoaspiração. "Segundo informações de sua família, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade Itaim. Luana não resistiu a paradas cardiorrespiratórias", afirmou o comunicado. "A cerimônia de cremação será realizada amanhã em local e horário ainda a serem confirmados", completou a assessoria do SBT.

Um dos empresários da modelo explicou em mais detalhes o que aconteceu. "Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento", afirmou.

"Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas", disse.

Veja também

Streaming Netflix confirma segunda temporada de "Ilhados com a Sogra", reality original brasileiro