TELEVISÃO Adriane Galisteu previu que ficaria de fora de um ''filme'' sobre Senna Há 26 anos, Galisteu foi entrevistada por Marília Gabriela, no programa ''De Frente com Gabi''

Internautas resgataram uma entrevista de Adriane Galisteu a Marília Gabriela, no programa ''De Frente com Gabi'', que foi ao ar em 1998 pelo SBT. Na conversa, Galisteu previu que seria excluída de uma possível produção sobre Ayrton Senna. Os dois tiverem um relacionamento de mais de um ano, até a morte do ídolo, em 1º de maio de 1994.

"Eu acho que não vai ter imagem reservada para mim nesse filme", disse a ex-modelo na entrevista.

A previsão se cumpriu. Na minissérie que estreou na Netflix no fim de novembro, Galisteu tem menos tempo de tela do que a personagem de Xuxa, com quem o protagonista teve um relacionamento anterior.

História inflacionou preço do livro

Há três décadas, Galisteu lançou, pela Editora Caras, o livro Caminho das Borboletas - 405 Dias Ao Lado de Ayrton Senna, esgotado há muitos anos.

Com o crescimento da curiosidade das pessoas para saber mais sobre a história, o preço do livro inflacionou. Um exemplar autografado, por exemplo, pode ser encontrado na Estante Virtual, plataforma que reúne sebos e livrarias, por até R$ 650.

