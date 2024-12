A- A+

senna Adriane Galisteu reage a "Senna": "História do Ayrton é maior do que nossa relação" A atriz e apresentadora namorou o piloto por um ano e meio, seu último relacionamento antes da morte

Dias após a estreia de "Senna", série da Netflix que retrata a vida e a trajetória de Ayrton Senna, a apresentadora Adriane Galisteu foi às redes sociais comentar sobre a produção na segunda-feira (2).

Galisteu namorou Ayrton até a morte do piloto, em 1994, por um ano e meio.

Na série, porém, a personagem dela teve um tempo de tela muito menor do que a personagem de Xuxa, com quem o protagonista viveu um relacionamento por um ano e 10 meses.

Em stories publicados no Instagram, a apresentadora agradeceu as mensagens que recebeu e o "cuidado" com que as pessoas trataram o assunto.



Ela afirmou que todas as homenagens feitas a Senna, seja em formato de livro, série ou minissérie, são "maravilhosas, merecidas e muito bem feitas".



"Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações", comentou Adriane.

"Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar, a levantar todas as bandeiras e a dizer que a história dele tem que ser contada sempre."



Ela completou afirmando saber que "todos os artistas envolvidos deram o melhor".

"Vocês sabem também que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele. O meu relacionamento com ele foi o último um ano e meio de vida dele. Porém, foi ao meu lado e essa história também me pertence"

A apresentadora relembrou a história do relacionamento que viveu com o piloto, contando ter sido "cheia de amor, de diversão, um Ayrton completamente diferente de tudo aquilo que vocês já viram".

"O que está acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim. A única novidade é que agora eu estou considerando a possibilidade de contar esse último um ano e meio da minha vida ao lado dele", afirmou.



Na série da Netflix, Senna é interpretado por Gabriel Leone e Galisteu, por Julia Foti.



Ayrton Senna e Adriane Galisteu

Senna conheceu Adriane Galisteu à época em que ela ainda era apenas uma modelo de 19 anos, no GP de Interlagos, em 1993.

Há relatos que indicam que eles se conheceram nos bastidores do próprio autódromo, e outros de que teriam se visto numa balada em que foi comemorada a vitória do piloto àquele ano.



Pouco depois, ele a chamou para passar um fim de semana em sua mansão em Angra dos Reis.



Os dois tiveram um relacionamento com ampla cobertura midiática. Foram vistos em viagens e a modelo o acompanhou em diversas de suas provas na categoria.

No dia do acidente, tinha viajado à Europa para encontrar Ayrton depois da prova em San Marino, na Itália - ela estava em Algarve, Portugal.



Ainda hoje, a apresentadora se recorda com carinho do relacionamento de ambos.

Em 2022, ela chegou a usar um par de botas com que o piloto a presenteou para apresentar "A Fazenda" e contou a história das peças, compradas em uma pequena cidade na Alemanha.



O que Galisteu diz sobre Xuxa e Senna

Sobre a relação com Xuxa, Adriane Galisteu opinou em seu livro "O Caminho das Borboletas - Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna", lançado pouco depois da morte do piloto de F1.



Ela destaca que Ayrton Senna teria o costume de falar sobre Xuxa "com carinho" e que teriam tido um "desfecho muito rápido, muito frustrante".



Ainda comenta a polêmica que surgiu à época, quando Xuxa foi tratada como a "viúva oficial" de Senna, mesmo anos depois do término, em vez de Galisteu.



"Sabem o que eu penso? Eu não estava ali para disputar o papel de viúva. Eu estava ali porque a única coisa que realmente me interessava eu perdera", escreveu Adriane.

