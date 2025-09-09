Adriano Cabral apresenta performance em homenagem a Ney Matogrosso
O espetáculo "AdriaNey: Uma Performance Cristal" será apresentado neste sábado (13), às 20h, no Ponto de Cultura Nordestina
O ator Adriano Cabral apresenta um espetáculo em homenagem a Ney Matogrosso. “AdriaNey: Uma Performance Cristal” será encenado neste sábado (13), às 20h, no Ponto de Cultura Nordestina, localizado no Poço da Panela, Zona Norte do Recife.
A performance teatral é inspirada na obra musical de um dos grandes ícones da música brasileira. Adriano encarna a personalidade de Ney, vivenciando canções como “Sangue Latino”, “Homem com H”, “O Vira” e “Pavão Misterioso”.
“AdriaNey” estreou em Portugal no ano 2000. Desde então, vem sendo apresentado em teatros e espaços culturais. Novos números foram criados especialmente para esta apresentação.
Sobre o subtítulo do espetáculo, Adriano explica que “foi inspirado no brilho dos figurinos do Ney, compostos por pedrarias e cristais multicores”. Além disso, o ator também é adepto da meditação e do uso terapêutico dos cristais.
Serviço:
Espetáculo “AdriaNey: Uma Performance Cristal”
Quando: neste sábado (13), às 20h
Onde: Ponto de Cultura Nordestina (Rua Luiz Guimarães, 555, Poço da Panela - Recife)
Ingressos por R$ 90, pelo Sympla
Informações: (81) 98113-7126
*Com informações da assessoria de imprensa.