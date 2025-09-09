Ter, 09 de Setembro

MPB

Adriano Cabral apresenta performance em homenagem a Ney Matogrosso

O espetáculo "AdriaNey: Uma Performance Cristal" será apresentado neste sábado (13), às 20h, no Ponto de Cultura Nordestina

Adriano Cabral encarna Ney Matogrosso em tributo ao cantorAdriano Cabral encarna Ney Matogrosso em tributo ao cantor - Foto: Divulgação

O ator Adriano Cabral apresenta um espetáculo em homenagem a Ney Matogrosso. “AdriaNey: Uma Performance Cristal” será encenado neste sábado (13), às 20h, no Ponto de Cultura Nordestina, localizado no Poço da Panela, Zona Norte do Recife.

A performance teatral é inspirada na obra musical de um dos grandes ícones da música brasileira. Adriano encarna a personalidade de Ney, vivenciando canções como “Sangue Latino”, “Homem com H”, “O Vira” e “Pavão Misterioso”.

“AdriaNey” estreou em Portugal no ano 2000. Desde então, vem sendo apresentado em teatros e espaços culturais. Novos números foram criados especialmente para esta apresentação.

Sobre o subtítulo do espetáculo, Adriano explica que “foi inspirado no brilho dos figurinos do Ney, compostos por pedrarias e cristais multicores”. Além disso, o ator também é adepto da meditação e do uso terapêutico dos cristais.

Serviço:
Espetáculo “AdriaNey: Uma Performance Cristal”
Quando: neste sábado (13), às 20h
Onde: Ponto de Cultura Nordestina (Rua Luiz Guimarães, 555, Poço da Panela - Recife)
Ingressos por R$ 90, pelo Sympla
Informações: (81) 98113-7126

*Com informações da assessoria de imprensa.

