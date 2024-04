A- A+

celebridades Adriano Imperador nega caso com Gracyanne: ''nem sei o que é ménage''; entenda Ex-atacante teve seu nome envolvido em boatos de que teria participado de um encontro do casal na época em que eram casados

Após ver seu nome envolvido em notícias sobre ter tido um caso com Gracyanne Barbosa e Belo, o ex-atacante Adriano Imperador usou as redes sociais para negar os rumores de que tenha feito ménage com o casal. O ex-atleta afirmou que nunca fez isso na vida e garantiu que tudo que está saindo na mídia é mentira.

No vídeo publicado nesta sexta-feira, Adriano ressaltou que nunca saiu com a musa fitness e que respeita muito o cantor. O ex-atleta, que já passou por Flamengo, Corinthians e Athletico, também afirmou que pretende processar quem começou a espalhar esse falso boato.

Veja o relato completo de Adriano Imperador:

"Oi pessoal. Mais uma vez como vocês tão vendo ai essa polêmica que estão inventando sobre mim, sobre o Belo, a Gracianne e eu. Eu nem sei o que é esse negócio ai de menage que eles estão falando. Eu tenho o maior respeito pelo Belo, nunca sai com a Gracianne. Eu tava quieto até, eu ia falar quando começou a surgir essa fofoca, mas eu achei melhor ficar quieto. Como vocês sabem, quando colocam o nome do Adriano isso vira uma bola de neve. Mas como não está parando, vou deixar bem claro aqui: esse rapaz, que está falando isso de mim, que inventou isso de mim, você pode ter certeza que você vai ser processado. Porque isso não existe, eu nunca fiz isso na minha vida. Vocês têm que ter pelo menos um pinguinho de respeito antes de falar isso de mim, porque isso realmente nunca aconteceu. To aqui na minha, não to mexendo com ninguém. Sempre, quando menos espero, inventam isso de mim. Mas enfim, meus fãs, isso é tudo mentira, eu nunca fiz esse tal de menage ai, essa é a grande verdade, eu sou homem, acho que todo mundo sabe disso." disse Adriano Imperador no vídeo.

Entenda o caso

A fofoca surgiu no programa "Geraldo do povo", quando o colunista Bruno Di Simone afirmou que Belo e a modelo praticavam ménage (sexo com mais de uma pessoa) na época em que eram casados. Adriano, segundo Di Simone, teria participado de um dos encontros e até vivido um affair com Gracyanne.

Após a notícia se espalhar nas redes sociais, o ex-atacante precisou usar as redes sociais para desmentir a informação e afirmar que nunca teve um caso com Gracyanne Barbosa.

