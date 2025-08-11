A- A+

crime "Adultização": Entenda denúncia feita por Felca que fez Instagram derrubar contas Presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que vai pautar projetos para "enfrentar" a discussão sobre sexualização de crianças na internet

"Você sabe o significado da palavra adultização?". Com a explicação deste conceito, que quer dizer expor precocemente crianças a comportamentos, expectativas e responsabilidades de pessoas adultas, o humorista Felca levantou um debate sobre os perigos da erotização de crianças nas redes sociais, que movimentou até a Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou uma mensagem no último domingo (10), nas redes sociais, dizendo que vai pautar projetos para "enfrentar essa discussão".

A discussão começou no último dia 6, quando o humorista postou um vídeo de quase 50 minutos em seu canal no YouTube, para seus 5,4 milhões de inscritos, em que mostra casos de sexualização e exploração de menores de idade na internet. Entre os citados, está Hytalo Santos, que está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba pelo conteúdo digital que cria. Frequentemente, ele publica vídeos de menores com pouca roupa, fazendo danças sensuais. Uma das adolescente que mais protagoniza conteúdos adultizados é Kamylinha Santos, de 17 anos, que teve uma cirurgia de implante de silicone filmada.

Felca mostra outros casos e expõe como as plataformas digitais são coniventes com esse tipo de conteúdo, ampliando o alcance a partir da recomendação algorítmica.

"As redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdos e não monetizando. Banindo, punindo e não colocando no caldeira de sopa dos recomendados", diz ele no vídeo do YouTube.

No sábado, Felca fez uma versão menor do vídeo de "adultização" para o Instagram e já tem mais de 160 milhões de visualizações. Nele, o humorista mostra que as contas de Hytalo e Kamilinha foram suspensas pela Meta e bate na tecla de a interação com esse conteúdo gera ganhos financeiros aos produtores deles.

"Vai por mim tira o dinheiro dessa galera que tudo que eles fazem perde o sentido", diz ele.

