Advogada de Mc Poze é enterrada na Zona Norte do Rio sob aplausos: "Deixa um legado de fé e amor"

Silvia de Oliveira Martins, advogada do Mc Poze, foi enterrada nesta segunda-feira no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, na Zona Oeste do Rio. O velório reuniu cerca de 100 pessoas e exaltou memórias sobre Silvia, descrita como sinônimo de alegria, vida e amor. A advogada morreu no domingo após complicações de uma lipoaspiração, feita na madrugada de sábado. A cirurgia era um grande sonho de Silvia, que já havia feito outros procedimentos estéticos.

Na capela 5, amigos e parentes de Silvia dedicaram a ela um culto, na qual, além de uma pregação sobre exemplo de fé e comunhão, exaltaram características dela, principalmente a força e a dedicação à família. A advogada perdeu o marido em 2005 e criou Pedro, seu único filho, com o salário de caixa de supermercado. Hoje, o rapaz estuda Direito e planeja seguir os passos da mãe.

— Perdemos alguém que faz toda a diferença na nossa vida. Silvia era capaz de transformar qualquer ambiente, deixá-lo descontraindo, tudo virava festa com ela. Exemplo de mulher, de amiga, filha e mãe. Parece que um vazio se faz em nós, mas ela deixa um legado de fé, amor e compaixão — disse pastor e amigo de Silvia.

Pedro Oliveira, de 21 anos, filho de Silvia, relembrou das dificuldades financeiras que tiveram no passado e o quanto a mãe se dedicou à sua criação.

— Muita gente pergunta: “Por que ela fez isso? Já era tão bonita”. Não é só sobre vaidade. É sobre sonho, sobre a vontade dela. A gente nunca teve nada, passamos fome juntos. Era um momento de colheita, de realização. Estávamos realizando sonhos. Ela conseguiu comprar uma casa, estava cuidando de si. Minha mãe é minha maior motivação. Sempre foi ela. Não sei como vai ser agora que ela se foi — disse enquanto enxugava as lágrimas.

