Advogada de Mc Poze morre após fazer lipoaspiração

A- A+

Silvia Olly, como é conhecida a advogada de MC Poze, morreu neste domingo após complicações de uma lipoaspiração. A informação foi compartilhada com pesar pelo cantor, que fez um agradecimento a ela pelo Instagram: "Vai com Deus, tia".



O filho de Silvia, Pedro, fez uma série de postagens em homenagem à mãe: "O que me conforta, é saber que estive juntou de você até o final, nunca te abandonei e você nunca me abandonou, lutamos juntos e crescemos juntos".

A advogada tem mais de 54 mil seguidores no Instagram, onde compartilha com bom humor a rotina e esclarece dúvidas ligadas ao direito, principalmente penal. A lipoaspiração, segunda que teria sido feita por ela, foi anunciada por no perfil. A morte pegou os seguidores de surpresa, já que Silvia teria divulgado estar bem após o procedimento.

A publicação emocionada de Pedro revela a origem e esforço de Silvia em cuidar da família.



"Dia 17/09/23 o dia que a minha VIDA, a minha FELICIDADE, a minha MOTIVAÇÃO, meu MUNDO me deixou. Mãe, eu só tinha você, sempre foi eu e você. Passamos fomes juntos, lutamos juntos, trabalhamos juntos e sempre SÓ NÓS DOIS".

Veja também

CULTURA No minimalismo de Tom, Elis dominou seus demônios musicais e chegou à perfeição