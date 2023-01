A- A+

ATOR Advogado americano estima que Alec Baldwin pode pegar mais de seis anos de prisão Entrevistado pelo America's Newsroom, Mark Geragos disse acreditar na possibilidade de os representantes legais do ator tentarem um acordo judicial

Um advogado americano voltado para a área de defesa criminal estimou que Alec Baldwin pode receber uma sentença de seis anos e meio de prisão se for considerado culpado de todas as acusações envolvendo a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagem de "Rust" em outubro de 2021. Baldwin foi acusado de homicídio culposo e de aprimoramento de arma de fogo. Esta última, por si só, pode resultar num período de cinco anos de prisão, no mínimo. Já a acusação de homicídio culposo é capaz de gerar uma sentença de 18 meses em caso de condenação.

"O problema que [Baldwin] enfrenta nisso é que o homicídio involuntário não exige que ele tenha a intenção. Ele não precisa ter o estado mental que queria fazer isso. É negligência", explicou Geragos. "E no Novo México, é realmente quase uma negligência comum, apenas fazer um ato legal ilegalmente. Esse é o termo legal para isso."

Entrevistado pelo America's Newsroom, Mark Geragos disse acreditar na possibilidade de os representantes legais do ator tentarem negociar um acordo com a promotoria. Sua declaração foi dada ao programa televisivo nesta sexta-feira.

Para Geragos, um ponto que pesa contra Baldwin é que ele não tinha apenas a função de ator da produção do filme, como também tinha a responsabilidade de produtor.

"[A promotoria] está vindo atrás dele sob ambas as teorias. Eles estão dizendo que o ator que puxou o gatilho, embora ele negue ter puxado o gatilho, e também que seria o produtor que estava cortando atalhos, tentando economizar dinheiro às custas de segurança. Então eles meio que o encurralaram, digamos assim. Qualquer bom advogado de defesa, e ele tem um advogado de defesa muito bom, sempre explorará a ideia de um acordo. É quase imperícia não fazê-lo. Não importa o que seu cliente esteja lhe dizendo, você tem que dar a ele suas opções. Se ele for condenado por essa acusação com o uso obrigatório, ele enfrentará cinco anos de prisão. Portanto, eles vão explorar algum tipo de acordo", explicou.

O ator estava segurando o Colt. 45 durante os ensaios do filme quando disparou, matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza. O ex-astro de "30 Rock" insistiu que a equipe lhe disse que a arma não estava carregada. Ele também disse anteriormente que não puxou o gatilho, embora especialistas tenham questionado essa afirmação. Uma longa investigação analisou como o projetil, e cinco outros, chegaram ao set de filmagem do Novo México, com atenção voltada para o armeiro e fornecedor de munição.

Diante do anúncio das acusações na quinta-feira, o advogado de Baldwin, Luke Nikas, disse em comunicado à Fox News que as decisão da promotoria foi um "terrível erro judicial".

Os investigadores descobriram que Hannah Gutierrez Reed havia colocado o cartucho na arma de Baldwin, em vez de usar um cartucho falso de aparência semelhante.

Em agosto, Baldwin disse que não acreditava que seria acusado, dizendo à CNN que havia contratado um investigador particular para avaliar a possível culpabilidade. Uma série de ações civis foram apresentadas desde a morte de Hutchins. Em outubro, Baldwin chegou a um acordo não revelado com a família de Hutchins, de 42 anos.

Também foi anunciado na época que a produção do filme de baixo orçamento seria reiniciada este ano. O viúvo Matthew Hutchins, que se tornará produtor executivo, disse que "todos os protagonistas originais" retornariam ao set. Diretor de "Rust", Souza disse que dedicaria seu trabalho no filme "para honrar o legado de Halyna e deixá-la orgulhosa".

— Embora certamente meio amargo, estou satisfeito porque juntos agora completaremos o que Halyna e eu começamos — disse ele.

"Esta decisão distorce a trágica morte de Halyna Hutchins e representa um terrível erro judiciário", afirmou Nikas. "O Sr. Baldwin não tinha motivos para acreditar que havia uma bala viva na arma — ou em qualquer lugar no set de filmagem. Ele confiou nos profissionais com quem trabalhou, que lhe garantiram que a arma não tinha balas reais. Vamos lutar contra isso acusações, e vamos vencer".

A armeira da produção, Hannah Gutierrez-Reed, também foi indiciada pelo mesmo crime, enquanto que David Halls, assistente de produção que entregou a arma ao ator, será indiciado por uso negligente de arma de fogo após assinar um acordo com a promotoria.

