A- A+

Cultura+ Advogado constrange viúva de Gugu Liberato com pergunta sobre sexo e causa confusão em audiência Irmã do apresentador e sobrinhos contestam relacionamento dos dois

Nesta terça-feira (22), a audiência marcada em São Paulo para ouvir Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu, foi marcada por uma confusão. Rose entrou com um processo para reconhecer a união estável com o apresentador e, assim, garantir parte da herança, que até então ela não tem direito, já que não casou com ele e não foi incluída em testamento assinado por Gugu em 2011.

Quem contesta a ação de Miriam é a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, e sobrinhos dele, que alegam que a médica e o apresentador nunca viveram como marido e mulher, apesar de terem tido três filhos.

Segundo noticiou a coluna de Mônica Bergamo, o advogado Dilermando Cigagna, que representa a irmã do apresentador, questionou durante a audiência se Rose e Gugu mantinham relações sexuais. Rose disse que sim e o advogado insistiu, perguntando quantas vezes.

Foi então que começou a confusão e o advogado de defesa de Miriam, Nelson Wilians, interveio argumentando que a união estável é reconhecida quando pessoas se juntam para formar família e não tem a ver com a frequência das relações sexuais.

Rose, no entanto, quis seguir respondendo ao advogado. "A gente ficava junto quando tinha vontade", disse. A discussão foi presenciada pelos três filhos de Gugu, João Liberato e as gêmeas Sofia e Marina.

Audiências adiadas

O juiz José Walter Chacon Cardoso, da 9ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo, adiou para o próximo mês as audiências que ocorreriam nesta terça e nesta quarta. Na ação, Rose Miriam di Matteo pede o reconhecimento de sua união estável com o apresentador Gugu Liberato, morto em 2019. Na segunda, as gêmeas Marina e Sofia Liberato, filhas dos dois, deram declarações em apoio à mãe.

Nesta semana seriam ouvidas as testemunhas do caso. Agora, as audiências deverão ser realizadas em junho, quando todos serão ouvidos.

Veja também

Literatura International Booker Prize: Georgi Gospodinov é o primeiro búlgaro a vencer o prêmio literário