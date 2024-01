A- A+

Justiça Advogado de Alain Delon acusa filho do ator de desejar a morte do pai; entenda polêmica Briga familiar entre herdeiros do lendário ator francês ganha novo capítulo em meio a acusações do próprio artista contra o primogênito

A briga familiar entre os herdeiros de Alain Delon — ator francês de 88 anos que recentemente revelou ter optado pela decisão de morrer por meio suicídio assistindo — ganhou um novo capítulo neste domingo (7). Em entrevista ao jornal "Sunday tribune", o advogado que representa Alain Delon afirmou que Anthony Delon, filho do astro europeu, está "em guerra com o pai há 30 anos". E mais: "Talvez Anthony queira realmente que Alain morra", sugeriu Christophe Ayela, representante jurídico do ator.

As declarações são feitas em meio a uma série de acusações entre a família do ator nos últimos meses — e que se prolongam desde 2022, quando Anthony Delon, também ator, lançou uma autobiografia em que abria, pela primeira vez, a escolha do pai pelo suicídio assistido. De lá pra cá, o filho mais velho do famoso artista francês passou a falar abertamente, para diferentes veículos, acerca do delicado estado de saúde de Alain Delon, alimentando o sensacionalismo em torno do assunto.

A gota d'água veio nesta semana, quando uma explosiva entrevista do filho da lenda do cinema francês provocou uma guerra aberta entre familiares. Em entrevista à revista "Paris Match", Anthony disse que seu pai está com dificuldade em aceitar o frágil estado de saúde em que se encontra. Na fala, o primogênito também acusou a meia-irmã Anouchka Delon de deixar o ator vulnerável ao esconder possíveis doenças que ele vem enfrentando.

Alain Delon, o próprio, demonstrou indignação imediata diante das declarações de Anthony e avisou que irá apresentar uma queixa, junto à Justiça, contra o filho, questionando tais comentários a seu respeito. À publicação, Anthony — o filho do astro — afirmou que, agora num estado "enfraquecido", Alain Delon "não suporta mais se ver assim, diminuído".

O astro de filmes clássicos como "O sol por testemunha" (1960), "A piscina" (1969) e "O leopardo" (1963) sofreu um grave derrame em julho de 2019. Ele raramente deixa a propriedade onde mora em Douchy, na região do Loire, na França.

"Ele não fala muito, isso o cansa ou o irrita quando o fazemos repetir, porque sua voz nem sempre é clara ou audível", disse Anthony Delon na entrevista. "Há riscos significativos de que este tenha sido seu último Natal", alertou o primogênito do célebre artista francês.

Alain Delon: "Em choque"

Mas Alain Delon ficou "extremamente chocado com as falas do filho Anthony", como discorre seu advogado, por meio de um comunicado. Segundo seu representante jurídico, o ator "não suporta a agressividade de seu filho Anthony, que continua dizendo que ele está senil", e o que é ainda "mais chocante" é que seu filho "afirma que ele pode ter vivido seu último Natal".

O advogado revelou que Delon perguntou: "'Que pai suportaria isso?'". Já havia preocupação com o bem-estar de Alain Delon depois que seus três filhos entraram com uma queixa no ano passado contra sua ex-assistente Hiromi Rollin, acusando-a de assédio e comportamento ameaçador.

Rollin, que foi despejada em julho de 2023 da propriedade do ator, contestou as acusações contra ela e também apresentou uma queixa própria. Os promotores franceses disseram que nenhuma ação adicional seria tomada em relação a qualquer uma das queixas, alegando falta de evidências para indicar qualquer crime.

Delon raramente apareceu na tela após os anos 1990. Sua última grande aparição pública foi para receber uma Palma de Ouro honorária no Festival de Cinema de Cannes em 2019, embora ele tenha comparecido à cerimônia fúnebre em Paris de seu grande amigo e colega Jean-Paul Belmondo em setembro de 2021.

