Advogado de família de Marília Mendonça comenta prisão de homem que vazou fotos

Representante legal da família de Marília Mendonça, o advogado Robson Cunha afirmou, nesta sexta-feira (29), que as investigações acerca do vazamento de fotos da autópsia da cantora não chegaram ao fim após a condenação de André Felipe de Souza Alves Pereira, que confessou o crime, a oito anos de prisão. O advogado diz que agora pretende buscar punição também para quem reproduziu e divulgou o conteúdo por meio da internet.

"Que sirva de lição àqueles que imaginam ter imunidade para os crimes cometidos na internet. P.S: ainda não acabou... Vamos continuar indo atrás de cada um que divulgou esse material", escreveu Robson Cunha nos Stories do Instagram.

Entenda o que aconteceu

Na última quinta-feira (28), a Justiça do Distrito Federal condenou André Felipe de Souza Alves Pereira pelos crimes de vilipêndio a cadáver, divulgação do nazismo, xenofobia, racismo contra nordestinos, uso de documento público falso, atentado contra serviço de utilidade pública e incitação ao crime. Detido em 17 de abril, ele confessou ter vazado fotos da autópsia do cantor Gabriel Diniz, morto num acidente aéreo em 2019, e da cantora Marília Mendonça, que morreu após queda de avião em 2021.

Na sentença à qual O GLOBO teve acesso, o juiz Max Abrahao Alves de Souza, da 2ª Vara Criminal de Santa Maria, afirmou que André Felipe agiu com o objetivo de "humilhar e ultrajar" os artistas.

"A natureza das fotografias expostas e os comentários realizados pelo réu através do seu perfil na então rede social Twitter demonstraram o inequívoco objetivo de humilhar e ultrajar os referidos mortos, cujas imagens invocaram grande apreço popular, circunstância que comprova o dolo inerente ao tipo penal. Após estas considerações, é seguro concluir que o acusado, com vontade livre e consciente, vilipendiou os cadáveres de Marília Dias Mendonça e Gabriel de Souza Diniz", ressaltou a autoridade.

André Felipe de Souza Alves Pereira foi condenado a oito anos de reclusão, além de mais dois anos e três meses de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto. Na sentença, o magistrado manteve a prisão do acusado. Veja as penas para cada crime imputado a André Felipe:

Vilipêndio a cadáver: 01 (um) ano de detenção para cada crime (Marília Mendonça e Gabriel Diniz);

Divulgação do nazismo: 02 (dois) anos de reclusão;

Crime de xenofobia: 02 (dois) anos de reclusão;

Crime de racismo de procedência nacional: 02 (dois) anos de reclusão;

Uso de documento falso: 01 (um) ano de reclusão;

Crime de atentado contra serviço de utilidade pública: 01 (um) ano de reclusão;

Incitação ao crime: 03 (três) meses de detenção.

Em nota enviada ao GLOBO, a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que representa André Felipe, afirmou que não divulgaria informações pelo fato de o processo correr em segredo de Justiça. Na sentença, o magistrado destacou que a autoria e a materialidade dos delitos ficaram comprovadas com base em oitivas e laudos técnicos.

