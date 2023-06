Advogado de filhas de Gugu vai processar defensores por 'fraude e estelionato'

A- A+

O advogado das filhas do apresentador Gugu Liberato no processo de herança diz que vai entrar na Justiça contra os defensores da parte contrária por "fraude" e "estelionato".

Nelson Willians atribui a Dilermando e Angela Cigagna o vazamento de uma conversa entre as gêmeas Marina e Sofia Liberato com João Augusto Liberato na qual os irmãos expõem as divergências sobre o reconhecimento de união estável da mãe do trio, Rose Miriam, com o pai.

O diálogo veio a público nesta quarta-feira, em reportagem da revista "Veja". Dilermando e Angela Cigagna representam João Augusto e a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, que são contra o reconhecimento da união estável. A dupla também defendia Marina e Sofia, favoráveis à demanda da mãe, até julho de 2021.

Veja também

FAMOSOS Guitarrista de Rihanna diz que shows da cantora têm "mais álcool e drogas" que os de rock