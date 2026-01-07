A- A+

Justiça Advogado de Nick Reiner abandona defesa de réu acusado de matar os pais minutos antes de audiência Nick Reiner, de 32 anos, é suspeito de envolvimento nas mortes a facadas de seus pais: o diretor Rob Reiner, de 78 anos, e a fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70; Agora, réu passa a ser representado por defensor público

O advogado de Nick Reiner, acusado de matar os próprios pais, deixou a defesa do caso momentos antes da audiência de apresentação das acusações, marcada para esta quarta-feira (7), em Los Angeles. Com a saída do criminalista Alan Jackson, Reiner passará a ser representado por uma defensora pública.

Nick Reiner, de 32 anos, é suspeito de envolvimento nas mortes a facadas de Rob Reiner, de 78 anos, e de Michele Singer Reiner, de 70, encontrados sem vida na residência da família no domingo à tarde. O filho do casal foi preso cerca de seis horas depois.

Segundo confirmação da revista People, Alan Jackson, que havia acompanhado Nick em sua primeira aparição judicial após a prisão, retirou-se formalmente do caso pouco antes da audiência desta quarta. A partir de agora, a defesa ficará a cargo da defensora pública Kimberly Greene.

Nick Reiner compareceu ao tribunal de Los Angeles com a cabeça raspada e vestindo um macacão bege de detento. Durante a sessão, Jackson chegou a se reunir com o juiz em seus gabinetes. O réu não apresentou declaração formal nem entrou com pedido de inocência ou culpa na ocasião.

O caso segue sob investigação, enquanto a Justiça define os próximos passos do processo criminal.

Relembre o caso

O diretor e cineasta americano Rob Reiner, 78 anos, e sua esposa, Michelle Singer, 68, foram encontrados mortos em dezembro de 2025 em sua mansão no sul da Califórnia. As autoridades confirmaram que o casal apresentava ferimentos compatíveis com arma branca. Bombeiros e policiais foram acionados, mas ambos já estavam sem vida quando as equipes chegaram ao local.

Rob Reiner e Michelle Singer eram casados desde 1989 e viviam no oeste de Los Angeles. Bombeiros foram chamados ao local para atendimento médico e o LAPD chegou cerca de dez minutos depois, encontrando os corpos já sem sinais de vida. Uma investigação por duplo homicídio foi aberta, enquanto autoridades tentam reconstruir os últimos movimentos do casal e do filho suspeito.

Rob Reiner fez sucesso tanto como ator quanto como diretor. Nos anos 1970, foi protagonista de "All in the Family", conquistando dois Emmys por sua atuação. Ele também se destacou por dirigir "Conta Comigo" (1986), "Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro" (1989) e "Antes de Partir" (2007). Recentemente, integrou o elenco da série "The Bear" (2022).

