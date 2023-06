A- A+

PUBLICAÇÃO Advogado de Rose Miriam explica carta condenando bissexualidade de Gugu e fala sobre crise conjugal Rose Miriam está no processo para reconhecimento da união estável com Gugu

A carta de Rose Miriam destinada a Gugu, em que afirmava que a homossexualidade seria "um problema sério", escrita em 2010 foi veiculada na imprensa nesta quinta-feira, dia 22. A equipe jurídica da médica condenou o vazamento e explica que o texto foi escrito "em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos".

Na nota da equipe do advogado Nelson Willians enviada ao Extra há detalhes da crise conjugal que o casal enfrentou e como essa atitude, de acordo com o advogado, pode ter influenciado na forma com que o apresentador escreveu o testamento que está sob questionamentos.

"Rose escreveu a referida carta com o coração, em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos. Ainda que imensamente abatida, ela encontra na fé e no seu amor por ele uma saída. A partir desse momento, porém, o casal entra em crise conjugal e Rose, a pedido de Gugu, vai morar no Rio para resguardar a família. Nesse contexto surge o malfadado contrato para criação dos filhos, que Rose Miriam assinou dopada, sob efeito de medicamentos fortíssimos; e o famigerado testamento de 2011", diz um trecho da nota.

Nesse período de afastamento, a equipe relata que a então esposa de Gugu sofreu uma grave depressão. Internada, estava sob efeito de remédios fortes, o que a fez assinar documentos sem estar em plena consciência mental.

"Nessa época Rose entrou em uma grave depressão, voltou para São Paulo e foi internada no Hospital Albert Einstein. E, novamente, o advogado Nelson Wilians chama atenção para a responsabilidade que Gugu tinha para com ela e seus filhos. Ele a visitava no hospital e se identificava na recepção como companheiro de Rose, conforme registros do próprio hospital. Como já dito, foi nesse período que ele fez o testamento e o contrato para que ela cuidasse dos filhos. Ela assinou, conforme depoimento de médicos, sob efeito de medicamentos. Portanto, não estando no controle de suas funções mentais, tanto que o apresentador preferiu fazer depósitos para o sustento da família na conta do irmão dela, já que ela estava à base de remédios."

Segundo os representantes de Rose Miriam, ela convenceu Gugu a fazer terapia para que retomassem a relação de casal.

"Passado esse período, além de ela fazer terapia, ela convenceu Gugu a também fazer terapia e obteve dele a promessa de que mudaria seu comportamento, pois na época ele manifestou esse desejo. Passado esse período, além de ela fazer terapia, ela convenceu Gugu a também fazer terapia e obteve dele a promessa de que mudaria seu comportamento, pois na época ele manifestou esse desejo. Primeiro eles compraram uma casa pequena. Com a adaptação à cidade, a família se mudou para uma casa maior. Foi nessa casa que Gugu se acidentou e foi socorrido por Rose".

Rose Miriam está na luta para ter a união estável com Gugu reconhecida.

"A legislação para reconhecimento de união estável é clara. A traição ou a ausência de sexo, o que não é o caso de Rose e Gugu, não são, por si só, elementos para desqualificar a união estável, senão as pessoas começam a trair só para 'escapar' de eventuais responsabilidades civis. Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família e que também era intercalada por crises conjugais. São esses elementos que a Justiça avalia em um processo de reconhecimento de união estável. E, no caso de Rose, todos esses quesitos são amplamente possíveis de confirmação".

