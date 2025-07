Advogado se manifesta após mãe de Marília Mendonça ter perda provisória da guarda do neto

A- A+

Advogado de Ruth Moreira — mãe da cantora Marília Mendonça e avó de Léo Mendonça de Huff, de 5 anos —, Robson Cunha se manifestou, por meio das redes sociais, depois de sua cliente ter a perda provisória da guarda do neto. Na última segunda-feira (30), após uma audiência de conciliação no Fórum Cível de Goiânia (GO), a Justiça decidiu que a criança permanecerá sob a guarda do pai, o cantor Murilo Huff, até que a ação judicial seja concluída. O artista move um processo contra a ex-sogra, com que o filho vivia desde a morte de Marília, para obter a guarda unilateral do filho.

Em post enigmático, o advogado de Dona Ruth reproduziu, por meio dos Stories do Instagram, o seguinte versículo bíblico: "Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha". Procurado pelo Globo, o representante da mãe de Marília Mendonça afirmou que não pode dar detalhes sobre o caso, já que a ação judicial vem sendo conduzida sob segredo de Justiça.

Na noite da última segunda-feira (30), após a decisão favorável a Murilo Huff, Dona Ruth realizou a cerimônia de inauguração do Instituto Marília Mendonça, organização sem fins lucrativos com sede na capital de Goiás, e que terá como missão apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social — com a oferta de serviços médicos e apoio no acesso à alimentação segura.

Desde que abriu o processo contra a ex-sogra, Murilo Huff não revelou o motivo para que esteja buscando a guarda total do filho, com o intuito de que Léo deixe de morar com a avó materna. Ele diz que não deseja, de jeito maneira, afastar a criança da convivência com Dona Ruth. Mas acrescenta, sem mais detalhes, que a decisão foi pautada por "descobertas" recentes que o abalaram.

"Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade", ressaltou Murilo, após o caso se tornar de conhecimento público. "Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá", explicou o cantor, por meio de nota compartilhada no Instagram.

Para rebater o ex-genro, Dona Ruth se pronunciou, também por meio das redes sociais, dizendo que sempre cuidou muito bem do neto — e que o patrimônio dele estaria resguardado. A mãe de Marília acusou o Murilo de "não gastar um centavo" com a criação do menino. Ao que ele retrucou, com a exibição de notas no valor total de R$ 15 mil por mês, com a inclusão de gastos com saúde, educação e alimentação, segundo o artista.

A polêmica entre ambos dá tração os rumores de que a briga judicial esteja relacionada ao futuro financeiro do menino. Com um patrimônio estimado em cerca de R$ 500 milhões, fruto de dez anos de carreira, a quantia milionária de Marília Mendonça é passada para o filho, único herdeiro natural. O inventário dos bens e das obras da cantora segue sem conclusão até hoje.

