A- A+

MANIFESTAÇÃO Advogados de Murilo Huff citam ''situações alarmantes'' ao justificar pedido de guarda do filho Artista obteve na Justiça a guarda provisória da criança, que antes era compartilhada com Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça

Os advogados de Murilo Huff se manifestaram após a repercussão do caso envolvendo a guarda de Leo, filho do cantor com Marília Mendonça. Ele obteve na Justiça a guarda provisória da criança, que antes era compartilhada com Dona Ruth Moreira, mãe da artista.

No comunicado, a equipe jurídica afirma que o pedido foi motivado por "diversas situações graves" e que Murilo buscou uma solução amigável antes de recorrer à Justiça.

"Em razão de diversas situações graves e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor", diz o texto.

Ainda segundo seus representantes, o cantor sempre manteve uma convivência próxima com menino, participando ativamente de sua rotina. "Todos os dias Leo vai para a casa de seu pai, exceto aos finais de semana", afirma, acrescentando que ele também convive com avós, tios e primos paternos.

Os representantes jurídicos destacam ainda que a decisão da Justiça se baseou em "fatos e provas contundentes" e que Murilo está comprometido em cumprir a determinação judicial. "Murilo tem plena consciência de que, como pai, não poderia se omitir frente a tais questões, as quais, quando possível, todos saberão "

Leia o comunicado na íntegra:

"Contrariando o que vem sendo divulgado, tanto por Dona Ruth, seus familiares, sua equipe e/ou imprensa, Murilo Huff sempre procurou manter uma convivência harmoniosa e pacífica.

Ocorre que, em razão de diversas situações GRAVES e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor.

Para conhecimento, antes de ingressar com referido processo e mesmo ciente das situações ALARMANTES, Murilo buscou uma composição amigável, a qual foi ignorada por Dona Ruth.

Por clareza, todos os dias Leo vai para casa de seu pai, exceto aos finais de semana, Murilo participa ativamente da rotina do filho. Não só Murilo como, seus avós paternos, tios, primos e afins, ou seja, Leo SEMPRE teve e tem uma CONVIVÊNCIA DIÁRIA e HABITUAL com a figura paterna.

Nesse cenário, ainda que o processo tramite em segredo de justiça, é importante salientar que a decisão proferida claramente se baseou nos FATOS e PROVAS CONTUNDENTES dos autos, sendo que, a fixação do direito de convivência foi determinada pelo Julgador que se amparou nas circunstâncias do processo, visando, evidentemente, o melhor para o bem-estar do Leo.

Enfim, Murilo tem plena consciência que como pai não poderia se omitir frente a tais questões, as quais, quando possível, todos saberão.

Por último, Murilo informa que, pautado na boa-fé que lhe é peculiar, cumprirá com a determinação judicial imposta.

Atenciosamente,

Equipe Jurídica MURILO HUFF"

Entenda a briga entre Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça

Desde que Huff judicializou a disputa com a sogra, os dois passaram a trocar indiretas e acusações nas redes sociais. A relação, que parecia cordial até pouco tempo atrás, rapidamente se deteriorou. Após a ação judicial se tornar de conhecimento público, o cantor se manifestou nas redes sociais dizendo que não pretende afastar o filho da família de Marília.

"Infelizmente, não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça, mas a verdade prevalecerá! Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna", declarou. "Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo"

Em meio à repercussão, Dona Ruth compartilhou nos Stories de seu perfil no Instagram registros dos cuidados com Leo, como a atenção à alimentação do neto na escola. Ela também lamentou a situação, mas acusou Huff de jamais ter pago pensão para o filho

"O Leo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Leo respeitasse e amasse o pai dele." Ela finalizou dizendo que, em respeito ao neto e por orientação judicial, não pretende comentar mais o caso.

O cantor não deixou a acusação passar. Em resposta, publicou um texto em que classificou as declarações de Ruth como "mentirosas" e disse que se viu forçado a expor informações pessoais.

Murilo detalhou os gastos mensais que afirma ter com o filho, entre eles R$ 2,6 mil com escola, R$ 1,2 mil com plano de saúde, R$ 2,8 mil em sessões com psicóloga, R$ 5 mil com babá/enfermeira e cerca de R$ 4 mil mensais com o tratamento de diabetes. Segundo o cantor, só os custos fixos básicos passam de R$ 15 mil por mês, valor que ele diz arcar integralmente.

Além do texto, o cantor mostrou comprovantes do pagamento adiantado de um ano da escola de Leo, no valor de R$ 30 mil, e de R$ 9,1 mil destinados a sessões de psicoterapia. "Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai", pontuou

Em meio à repercussão, Murilo obteve a guarda provisória de Leo até o final do processo, após participar de uma audiência com Ruth. O encontro ocorreu no Fórum Cível de Goiânia, em Goiás.

Veja também