Homenagem
Aeroporto de Nashville, nos EUA, será renomeado em homenagem a Dolly Parton
Cidade é berço da música country
A cantora Dolly Parton é considerada a "Rainha do Country" nos Estados Unidos, devido à sua enorme influência e contribuição para o gênero ao longo de sua carreira - Foto: Reprodução/Instagram
O principal aeroporto de Nashville no Tennessee, no sul dos Estados Unidos e berço da música country, anunciou nesta sexta-feira (11) que será renomeado em homenagem a uma de suas maiores estrelas, Dolly Parton, que morreu recentemente.
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Dolly Parton morreu em 25 de agosto, aos 80 anos, após uma breve luta contra o câncer.
“Embora ainda não tenha sido definido um nome final, estamos trabalhando de perto com as partes relevantes para decidir como serão incorporados o nome de Dolly Parton e seu legado”, disse em um comunicado nesta sexta-feira à Autoridade Aeroportuária Metropolitana de Nashville.
Explicou também que a mudança foi aprovada de forma unânime durante uma votação.