Aerosmith adia shows de 2023 após lesão de Steven Tyler: 'Coração partido', disse o cantor

A banda Aerosmith adiou todos os shows de 2023. O motivo seria uma lesão na laringe do vocalista Steven Tyler, que se disse "de coração partido" nas redes sociais. A banda, que está em sua turnê de despedida, também anunciou as novas datas para os shows.

“Estou com o coração partido por dizer que recebi ordens médicas rigorosas para não cantar pelos próximos trinta dias. Sofri danos nas cordas vocais durante o show de sábado que levaram a um sangramento. Vamos adiar algumas datas para que possamos voltar e dar a vocês o desempenho que merecem”, escreveu Tyler.

Em maio, a banda anunciou que irá se despedir dos palcos. A turnê "Peace out" será a última do grupo liderado por Steven Tyler, que está há 53 anos em atividade.

Formada por Joe Perry, Steven Tyler, Tom Hamilton, Joey Kramer e Brad Whitford, a banda é conhecida por canções como "Dream on", "Cryin'", "Amazing", "Crazy", "Walk This Way" e, é claro, "I don't wanna miss a thing", tema do filme "Armagedom" (1998), estrelado por Liv Tyler, filha do vocalista.

O Aerosmith deu seus primeiros passos em Boston, no final do ano 1970. Vencedora de quatro Grammys, a banda foi homenageada no Hall da Fama do Rock and Roll, em 2001.

Bruce Springsteen também de molho

O Aerosmith não é a única lenda do rock que enfrenta problemas de saúde. O cantor americano Bruce Springsteen anunciou nesta quarta-feira (27) que irá adiar para o ano que vem o restante de sua turnê, para tratar uma úlcera péptica.

Em comunicado, o cantor de 74 anos informou que se recupera "de forma constante" e que prosseguirá com o tratamento durante o restante do ano, por recomendação médica.

