Famosos Affair de Anitta, Simone Sussina, deixou redes em polvorosa com beijo em outro italiano; vídeo Ator participou do filme '365 dias finais' da Netflix

Anitta e o ator do filme da Netflix "365 dias finais", Simone Sussina, vem causando alvoroço nas redes sociais com um possível relacionamento, até tatuagem juntos eles fizeram.



Mas, não é de hoje que ele causa burburinho. Na época do lançamento do filme, ele e o companheiro de elenco Michele Morrone foram motivo de especulação por uma selfie juntos. Acontece que além de amigos, os dois protagonizaram uma cena erótica no longa, o que gerou especulação sobre a sexualidade dos dois.

Ambos negaram serem homossexuais, apesar de respeitarem e apoiarem a causa LGBTQIAP+. Em coletiva de imprensa de divulgação do filme, os dois se divertiram e explicaram como foi gravar a cena. Michele disse que precisaram repetir umas 20 vezes porque eles não conseguiam parar de rir, já que são amigos há muitos anos. Já Simone, foi mais ousado e disse que o beijo foi o melhor da vida dele.





“Fizemos cerca de 20 vezes essa cena. Era muito engraçado gravar. Não conseguimos parar de rir. Somos como irmãos; estávamos gravando um filme juntos. Mas…Gente, foi só uma foto. Nada mais. Aliás, sou um grande, um extremo apoiador da comunidade LGBT. Mas estamos apenas falando de uma foto normal. Não saí do armário.”, disse Michele na época.



O beijo entre personagens Massimo (Michele Morrone) e Nacho (Simone Sussina) ocorre durante uma fantasia da protagonista, Laura (Anna-Maria Sieklucka). No terceiro filme da franquia, ela se vê dividida entre os dois amores em meio ao desejo ardente por eles. Diante disso, em determinado momento, a personagem tem um sonho erótico no qual se vê fazendo um ménage com os bonitões.Eles, por sua vez, dão um beijão de língua na frente da amada.

Agora, Anitta e Simone estão aproveitando dias de folga juntos na Grécia.

