Afinal, o quanto e como a família de Macaulay Culkin era rica em "Esqueceram de Mim"? Veja teorias

A batalha em “Esqueceram de Mim” entre Kevin McCallister (interpretado por Macaulay Culkin), de 8 anos, e dois ladrões se desenrola nas telas de todo o mundo, todo Natal, desde a estreia do filme, em 1990. E todos os anos, para alguns telespectadores, a mansão e o estilo de vida dos McCallister inspiram uma própria tradição: perguntar-se o quão rica era esta família.

O New York Times recorreu a economistas e pessoas envolvidas no filme para encontrar a resposta.

Os McCallisters são o 1%

No início do filme, um dos ladrões, Harry (Joe Pesci), diz a seu colega, Marv (Daniel Stern), que a casa dos McCallister é seu principal alvo em um bairro rico.

“É esse, Marv, esse é o atum de prata”, diz Harry [expressão usada para referenciar um objeto considerado melhor que os demais de sua categoria]. Harry especula que a casa contém muitos “produtos de primeira linha”, incluindo videocassetes, aparelhos de som, joias muito finas e “estranhos títulos negociáveis”.

A casa é a melhor pista de quanto dinheiro os McCallister têm.

O "atum de prata", ou pelo menos seu exterior, é uma casa do mundo real na 671 Lincoln Avenue, no subúrbio de Winnetka, em Chicago, um dos bairros mais caros dos Estados Unidos, de acordo com Realtor.com. Parece ter espaço suficiente para Kevin e seus quatro irmãos terem seus próprios quartos, mas também pode acomodar um exército de visitantes.

Em 1990, a casa era acessível apenas para o 1% mais rico dos rendimentos familiares de Chicago, e isso ainda seria o caso hoje, de acordo com economistas do Federal Reserve Bank de Chicago.



Os economistas – Max Gillet, analista sênior de pesquisa; Cindy Hull, vice-presidente e chefe interina do grupo de mercados financeiros; e Thomas Walstrum, um economista empresarial sênior – tomaram esta decisão depois de analisar dados que incluíam os rendimentos familiares na área estatística metropolitana de Chicago para 1990 e 2022, o valor da propriedade da casa, as taxas de hipoteca prevalecentes na época e os impostos e seguros correspondentes.

Partindo do pressuposto de que os McCallister não gastaram mais de 30% do seu rendimento em habitação, os economistas também determinaram que a casa teria sido acessível a uma família com um rendimento de US$ 305 mil em 1990 (cerca de US$ 665 mil em 2022, equivalente a R$ 3,2 milhões).

Em meados de 2022, uma casa semelhante custaria cerca de US$ 2,4 milhões (R$ 11,7 milhões), com base na estimativa da Zillow. Uma casa com esse valor seria acessível a uma família com renda de US$ 730 mil (R$ 3,5 milhões), o que estaria no 1% mais rico das famílias da área de Chicago, disseram os economistas.

Como eles são tão ricos?

“Esqueceram de Mim” nunca explica o que os pais de Kevin fazem no trabalho.

Na internet, onde essa pergunta aparece regularmente, algumas pessoas sugeriram que Kate McCallister é uma estilista, porque a casa tem vários manequins dentro, que mais tarde aparecem em uma das tentativas de Kevin de fazer os ladrões pensarem que ele não está, na verdade, sozinho em casa.

Todd Strasser, que escreveu os livros oficiais a partir dos filmes e duas de suas sequências, disse em entrevista que não foi supervisionado de perto pelos cineastas. A orientação, disse ele, era essencialmente: “Aqui está o roteiro, faça o que quiser”.

Então, no livro, ele fez da mãe de Kevin uma estilista, por causa dos manequins, e do pai de Kevin, um empresário, porque era “uma aposta segura”, disse ele. Strasser disse que nunca lhe ocorreu explicar em detalhes como os McCallister conseguiram seu dinheiro; ele pensava que eles eram de “classe média alta”, mas não “super ricos”.

A família tem outras características de riqueza significativa, mas não estratosférica: eles usam roupas bonitas e alugam várias vans para levá-los ao aeroporto. No entanto, quando Kate está tentando subornar um casal de idosos para desistir de suas passagens de Paris, para que pudesse voltar para casa, ela oferece joias e dinheiro, mas dá a entender que seu Rolex pode ser falso.

— Não sei quanto os McCallister ganharam, mas certamente fizeram muito pela minha conta bancária — disse Strasser.

Uma teoria dos fãs postula que Peter McCallister está envolvido com o crime organizado. Segundo esta teoria, a casa dos McCallister foi especificamente visada como uma espécie de vingança, e a violência brutal de Kevin contra os ladrões é o produto de uma educação exposta a atividades criminosas. O New York Times não descarta esta teoria.

Tio Rob pagou os voos

Um dado comumente citado sobre a riqueza da família é a viagem de Natal a Paris.

Levar 15 pessoas para Paris é caro, especialmente com os quatro adultos voando na primeira classe, mas os pais de Kevin não pagam as passagens aéreas. No início do filme, Kate McCallister conta a um policial – que na verdade é Harry disfarçado – que o irmão de seu marido pagou pelos voos.

Esse irmão é o tio Rob. Ele é uma figura secundária no primeiro filme, mas as poucas menções que recebe sugerem que ele é rico. Ele paga as passagens e tem um apartamento em Paris com vista desimpedida para a Torre Eiffel e que pode de alguma forma abrigar 15 membros de sua família. (A sequência do filme, "Esqueceram de Mim 2", sugere ainda que Tio Rob é rico, mas esta análise é baseada apenas no primeiro filme.)

Um terceiro irmão, tio Frank (o malvado), mora em Ohio e viaja com a família de Illinois para Paris. Não aprendemos nada sobre sua renda, mas sabemos que ele é avarento. Na casa do irmão, em Illinois, ele evita pagar a conta da pizza de US$ 122,50. No avião, jantando na primeira classe, ele manda a esposa guardar o saleiro e o pimenteiro na bolsa.

Esse comportamento pode sugerir que ele é rico. O furto em lojas era “significativamente mais comum” entre pessoas com renda familiar superior a US$ 70 mil, de acordo com um artigo de 2008 publicado no American Journal of Psychiatry.

Tio Frank também é um típico personagem adulto no mundo de John Hughes, que escreveu e produziu “Esqueceram de Mim”, disse Robert Bulman, professor de sociologia do Saint Mary’s College da Califórnia que estuda a representação de adolescentes e escolas de Ensino Médio no cinema.

Ele disse que uma marca comum de um filme de Hughes é a tensão dramática alimentada por conflitos entre jovens e adultos, que quase sempre se resolve em favor do mais jovem. Ele observou que nos filmes adolescentes de Hughes – incluindo “The Breakfast Club” e “Pretty in Pink” – as tensões de classe também são frequentemente proeminentes e impulsionam a história.

— Suas histórias geralmente favorecem a perspectiva da criança da classe trabalhadora ou da criança pobre que está tentando obter acesso a um grupo de pares mais ricos, por exemplo — disse o professor Bulman. — Mas no filme é inconfundivelmente uma vitória para Kevin quando criança, mas também para Kevin como um garoto rico defendendo sua impressionante fortaleza.

O filme não é sobre dinheiro

Eve Cauley, a decoradora do cenário de “Esqueceram de Mim”, foi responsável pela decoração, como os móveis e o papel de parede do interior da casa dos McCallister, filmada em cenários construídos em uma escola local.

Ela disse por e-mail que a casa não era mobiliada de maneira cara, mas tinha uma aparência deliberadamente “imponente e sofisticada”.

Quando o filme foi feito, o azul marinho e o rosa empoeirado eram cores populares em design de interiores, disse Cauley. Mas ela se inspirou nas pinturas de Norman Rockwell e nos cartões de Natal antigos para usar vermelhos, verdes e dourados saturados na casa da família.

Hughes disse a ela que queria que a casa tivesse uma “aparência atemporal”, disse ela. “Ele me disse que gosta que seus filmes pareçam um pouco mais bonitos e limpos do que a realidade, já que seu objetivo ao fazer filmes é entreter o público”, disse ela.

Cauley também deu alguns conselhos para quem busca uma resposta sobre a renda familiar.

“Para mim, com respeito, os fãs que discutem sobre a renda dos pais ou o custo da casa deveriam, em vez disso, simplesmente aproveitar o filme”, disse ela. “Afinal, John Hughes e o diretor Cristóvão Colombo criaram este filme comovente e cômico como entretenimento para o público, para elevar o ânimo para as férias”.

