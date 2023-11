A- A+

cultura negra Afoxé, maracatu, frevo, artesanato e culinária fazem a 12ª Festa dos Tambores neste domingo (19) Neste ano, o evento homenageará Mãe Elza de Iemanjá e Maestro Forró, com cortejo que sai do Sítio de Pai Adão e seguirá até a sede da Gigante do Samba

Neste domingo (19), a partir das 15h, acontece a 12ª edição da Festa dos Tambores, uma celebração à cultura ancestral, na véspera do Dia da Consciência Negra. O evento é realizado pelo Afoxé Povo de Ogunté e acontecerá na sede da Gigante do Samba, que integra o pólo cultural da Bomba do Hemetério.



Neste ano, a festa homenageia Mãe Elza de Iemanjá e Maestro Forró.



Ela, ialorixá reconhecida por sua atuação na luta antirracista e por seus esforços à frente da organização da Caminhada dos Terreiros de Pernambuco, que reúne praticantes do candomblé, umbanda e jurema do Estado.



Ele, nascido Francisco Amâncio da Silva, é um dos maiores expoentes da cultura pernambucana. À frente da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, o artista leva os ritmos de Pernambuco e a sua irreverência pelo mundo afora.



Cortejo

A Festa dos Tambores terá início com um cortejo de abertura, que sairá da frente do Sítio de Pai Adão, na Estrada Velha de Água Fria.

Puxado pelo Maracatu Raízes de Pai Adão, Escola Gigante do Samba, Pernambucafro e Orquestra de Frevo Beberibe, o cortejo seguirá até a quadra da escola de samba.



No palco montado no local, se apresentarão o Afoxé Povo de Ogunté, Batuketo, Voz Nagô e Coco do Gavião.

Também marcará presença na festa a culinária de terreiro. Pratos dedicados aos orixás serão preparados por yabás de diversos terreiros do Recife.



O evento também contará com intérprete de Libras, que fará a tradução simultânea da festa para pessoas com deficiência auditiva.



Educação

Assim como nas últimas edições, será realizada uma aula espetáculo como ação de formação de plateia e educação patrimonial, em uma escola pública municipal do entorno, visando a sensibilização de toda comunidade escolar para a importância dessa temática.

É mais uma possibilidade de contribuir com o cumprimento da Lei 10.369/2003, que propõe a inclusão da temática "história e cultura afro-brasileira" nos ensinos fundamental e médio.

A festa

A Festa dos Tambores é realizada desde 2009 pelo Afoxé Povo de Ogunté. A área onde acontece o evento possui uma riqueza exalada pelos vários segmentos culturais que lá fixaram sede.



A cultura carnavalesca da comunidade, não se restringindo ao período oficial de carnaval, demonstra essa diversidade em época de festas e nos desfiles pelas ruas do bairro, em forma de cortejos e eventos que celebram a pluralidade da cultura popular pernambucana, notadamente sob influência dos legados deixados pelos povos negros.





