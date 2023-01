A- A+

TERÇA NEGRA ESPECIAL Afoxé Oxum Pandá estreia novos figurinos na Terça Negra Novas vestimentas foram confeccionadas com incentivo do Funcultura

As novas vestimentas do Afoxé Oxum Pandá vão ser apresentadas nesta terça-feira (31), na programação da Terça Negra Especial, no Pátio de São Pedro.



Com incentivo do Funcultura, o grupo - que tem o 4º Afoxé mais antigo do Estado - estreia os figurinos na abertura da edição de amanhã, no polo, que vai receber até a chegada do Carnaval, atrações diversas todas as terças.

A apresentação de amanhã começa às 22h. No palco, o Oxum Pandá traz oito vestimentas temáticas, com pesquisa, produção e desenhos do figurinista Jorge Féo, confecção de Ceça Fantasias.





Os figurinos, nas tradicionais cores amarelas, em homenagem ao orixá Oxum Ypondá, patrona do grupo, tanto para os artistas que tocam e cantam, quanto para o público geral que desfila com o afoxé no Carnaval, representa o tema “Todo o Panteão Africano em Solo Pernambucano com o Afoxé Oxum Pandá”.

O amarelo das vestimentas simboliza o amor, a riqueza e a abundância, junto a referências a outros orixás, como Nanã, Oxóssi, Xangô, Oxalá, Ogum e Iemanjá, com as cores lilás, rosa, vermelho, azul, verde e branco.

Além da abertura da Terça Negra Especial, o afoxé vai circular durante o mês de fevereiro com programação de shows, que pode ser acompanhada no Instagram do grupo (@afoxeoxumpanda).

Este ano, o Afoxé Oxum Pandá presta homenagens aos seus fundadores, o Babalorixá Genivaldo Barbosa Lemos (in memoriam) e Sandra Guerra (in memoriam).

Serviço

Show do Afoxé Oxum Pandá na abertura da Terça Negra Especial

Estreia dos figurinos para o Carnaval 2023, nesta terça (31), às 22h

Pátio de São Pedro, Santo Antônio, Recife/PE

Gratuito

